Le départ soudain du top-scorer Roman Cervenka était-il la meilleure chose qui pouvait arriver à Rapperswil? C'est bien possible. En tout cas, les Lakers jouent mieux sans lui!

Lorsque le départ volontaire de Roman Cervenka a été annoncé l'été dernier, un an avant la fin de son contrat, une torpeur s'est emparée de l'Obersee. Photo: Thomas Oswald/freshfocus 1/8

La nouvelle, tombée au milieu de l'été, a plongé l'entourage des Lakers dans un état de choc: Roman Cervenka (38 ans) quitte le club à sa demande, un an avant la fin de son contrat! La star, qui a été le meilleur buteur de l'équipe pendant quatre saisons consécutives, a annoncé son départ sans préavis. La raison invoquée? Après son triomphe aux championnats du monde à domicile à Prague, il préfère jouer en République tchèque, à Pardubice. Et parce que la vie ne lui convenait plus à Rapperswil-Jona.

On doutait fortement que les Lakers pourraient se ressaisir après une saison totalement ratée (12e place) et le départ précipité de leur meilleur joueur. Une chute encore plus spectaculaire était prédite par tous les observateurs. Pourtant, le départ du cador tchèque de 38 ans se révèle au final être une grande chance pour les Lakers. Pour bien comprendre pourquoi, il faut savoir comment fonctionne ce joueur d'exception.

Il est incontestable que Roman Cervenka est un génie du hockey. «Dis-moi comment Cervenka joue, je te dirai si les Lakers gagnent», voilà la devise inscrite au fronton de la patinoire de Rapperswil ces dernières saison. Toutefois, un joueur aussi influent et dominant n'est pas seulement un cadeau pour une équipe, il peut aussi devenir un fardeau. Car l'artiste du puck a ses propres idées sur le match et n'hésite pas à les partager.

L'entraîneur l'écoute. Trop?

Le Tchèque ne gardait pas pour lui ses idées sur qui il voulait voir jouer avec lui en première ligne, mais se permettait d'en parler dans le bureau de l'entraîneur. En tant que capitaine, il y était régulièrement invité. Peronne ne peut pas en vouloir à l'entraîneur - en l'occurrence Stefan Hedlund - d'être tenté d'exaucer l'un ou l'autre de ses vœux, parce qu'il espère ainsi que son meilleur buteur sera performant. Et qu'un coach a besoin de succès en cas de crise.

Mais ce qui est bon pour Roman Cervenka, aussi fort soit-il, n'est pas forcément bon pour l'équipe. Les changements de ligne influencent les autres blocs. En cas de succès, chacun peut l'accepter. Mais en cas d'échec, cela devient plus difficile. Une place de titulaire dans tout le powerplay, mais pas de buts? Tôt ou tard, cela peut poser des soucis. Et l'alchimie dans le vestiaire est une chose fragile, qui provoque des discussions. Le Tchèque s'en est lassé.

Il serait faux d'accuser Roman Cervenka d'être arrogant. Être une star n'est pas le truc de cet attaquant introverti mais intelligent. Il veut simplement jouer son meilleur hockey et faire ce qui lui semble juste. Grâce à ses performances, il a donné aux Lakers un nouveau souffle (de réussite) ces dernières années. Et son départ est sans doute survenu au moment idéal. L'équilibre dans le vestiaire s'est établi, Rappi a marqué des points lors des huit premiers matches de la saison et s'est même installé brièvement en tête du classement. Le collectif compense la star.