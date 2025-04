Lausanne - Fribourg: Antti Suomela était au rendez-vous

⭐⭐⭐ Antti Suomela (Lausanne)

Non, ce n'est pas parce qu'il a le casque de top scorer que le joueur de centre était le plus en vue côté lausannois. Antti Suomela a fait basculer cette rencontre durant la deuxième période. Après avoir offert le 1-0 à Riat en début de match, il a ensuite déposé Benoît Jecker pour partir seul face à Reto Berra. Une échappée victorieuse qui a permis au Lausanne HC de marquer le 2-0 et de mettre un terme au tout relatif suspense qui régnait dans cette partie depuis l'ouverture du score des joueurs locaux.

Et comme si cela ne suffisait pas, le Finlandais a réalisé un joli numéro contre la bande pour dégager la rondelle et réaliser une passe parfaite pour son compère Ahti Oksanen, seul au centre. Un 3-0 qui a encore donné plus d'allure au score. Pas forcément à son avantage lors de ces play-off, mais en net regain de forme depuis quelques matches, Antti Suomela a réalisé un match plein au meilleur des moments et a ponctué son récital par un but dans la cage vide.

⭐⭐ Aurélien Marti (Lausanne)

Est-il le joueur le plus flashy de ce Lausanne HC? Non. Est-il le joueur dont on attend le plus dans cette équipe vaudoise? Non plus. Par contre, Aurélien Marti a réalisé un dernier match particulièrement solide. Mais pas que. Tout au long de cette série, l'arrière au No 7 a été d'une rigueur parfaite et mérite ces deux étoiles pour l'ensemble de son œuvre.

La saison dernière, Aurélien Marti s'était blessé lors des quarts de finale face à Davos et avait manqué l'intégralité de la fin des play-off, finale comprise. Aujourd'hui, le solide défenseur est de la partie. Est-ce que cela va aider le LHC à faire face au défi physique représenté par les Zurich Lions dès ce mardi? Il ne fera en tout cas pas de mal.

⭐ Kevin Pasche (Lausanne)

Le jeune gardien du Lausanne HC a terminé la série de la meilleure des manières puisqu'il a remporté un deuxième acte VII lors de ces play-off. Alors qu'on était en droit de légitimement se demander quel était son niveau dans cette série face à Fribourg, Kevin Pasche a réalisé un match très solide pour permettre à son équipe de disputer une deuxième finale consécutive.

Comme jeudi à Fribourg, le dernier rempart n'a pas tremblé et n'a, finalement, accordé que bien peu de rebonds. Il a fallu un sacré coup du sort pour que Fribourg Gottéron ne trompe sa vigilance. C'est en effet sur un tir décoché avec une canne cassée que Yannick Rathgeb a inscrit le 3-1. Un but qui n'a rien changé puisque Kevin Pasche n'a plus été pris à défaut par les Dragons.

Le flop: Reto Berra

Le gardien de Fribourg Gottéron a perdu son duel face à Kevin Pasche lors de ce septième acte. Il n'a pas forcément de but sur la conscience, mais il n'a rien fait pour aider son équipe à s'imposer. Si les Dragons voulaient réaliser l'exploit à la Vaudoise aréna, il aurait fallu pouvoir compter sur un Reto Berra grandiose, notamment lors de l'échappée d'Antti Suomela auteur du 2-0. Il ne l'a pas été.