Un duo inattendu propulse le LHC vers la victoire

Natahan Vouardoux (à g.) et Kevin Pasche ont aidé le Lausanne HC à s'imposer à domicile. Photo: keystone-sda.ch

⭐⭐⭐ Ahti Oksanen

Photo: Getty Images

L'histoire est écrite par les gagnants... et par ceux qui marquent les buts décisifs. Difficile de ne pas mettre en lumière Ahti Oksanen après ce succès 2-1 des Vaudois à domicile face à Fribourg Gottéron. Sur un assist de son compatriote Antti Suomela, le Finlandais, qui ne vit pas franchement des play-off de premier plan, a pu tromper Reto Berra. Ce 2-1 a suffi aux Lausannois pour s'imposer lors de ce troisième acte face à Fribourg Gottéron.

Depuis le début de ces séries éliminatoires, la question de savoir si la première ligne du LHC a le potentiel pour faire la différence se pose. Ce mardi soir, on a eu un (petit) élément de réponse. Oui, cela peut arriver. Mais la paire Suomela/Oksanen va devoir sacrément hausser le niveau jeudi à la BCF Arena. Considérons surtout ces trois étoiles davantage comme un signe d'encouragement et non comme une validation du travail accompli. Oui, il y a du mieux et notamment sur la passe géniale de Suomela pour Oksanen donnant le but décisif. Mais ce n'est pas encore ça pour autant.

⭐⭐ Kevin Pasche

Photo: Getty Images

Le gardien du Lausanne HC a fermé la porte à double tour sitôt que son équipe a repassé en tête au début du troisième tiers-temps. Est-il exempt de tout reproche sur l'ouverture du score des Dragons? Non. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été irréprochable par la suite. Bien au contraire.

Pas franchement inspiré samedi à Fribourg, Kevin Pasche a fait ce qu'on était en droit d'attendre de lui, à savoir les premiers et deuxièmes arrêts face aux attaquants de Fribourg Gottéron. Cette victoire dans un match couperet va-t-elle lui permettre de lancer ses play-off, lui qui a déjà été blanchi une fois à Fribourg lors de cette série de demi-finale? Au moment où le LHC doit aller voler une victoire à l'extérieur, il serait bien inspiré de livrer une seconde bonne prestation dans deux jours à la BCF Arena.

⭐ Nathan Vouardoux

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Pas simple pour le Valaisan du Lausanne HC de se faire sa place dans cette équipe. La blessure de Fabian Heldner lui a offert une opportunité de jouer un peu plus que d'habitude, lui qui est habitué à regarder les matches depuis les tribunes. Et Nathan Vouardoux a parfaitement répondu présent puisqu'il a été solide défensivement et n'a pas perdu de puck inutilement devant son gardien.

Bien sûr, on ne l'a pas vu faire de grandes envolées vers l'avant, mais ce n'était pas ce qui lui était demandé. L'ancien joueur de Rapperswil a apporté une petite douzaine de minutes à son équipe. Suffisant pour lui permettre de ne pas se retrouver trop souvent avec le très limité Cédric Fiedler sur la glace (1'06''). Et rien que ça, ça vaut une étoile.

Le flop: Raphael Diaz

Particulièrement solide depuis le début des play-off, le défenseur des Dragons a cette fois-ci été moins à son avantage tant sur l'aspect offensif que défensif. Le No 16 de Fribourg Gottéron n'a certes pas été «cata», mais il n'a pas apporté sa sérénité habituelle, celle qui aurait été attendue de lui lorsque le LHC tentait de revenir au score en début de troisième période. Au final, il paie aussi pour l'ensemble de «l'œuvre» fribourgeoise. Mais n'est-ce pas le rôle des leaders?