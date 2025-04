Andreas Borgman, de flop à homme du match

Hormis son erreur, Andreas Borgman (en bleu) a réalisé une solide performance. Photo: keystone-sda.ch

⭐⭐⭐ Andreas Borgman

Photo: Pius Koller

Le défenseur suédois est passé tour à tour de trois étoiles à flop à… trois étoiles. Oui, malgré son immense bévue qui a failli coûter le match à Fribourg Gottéron. Mais Andreas Borgman a été royal durant le reste de la rencontre et s’est bien repris durant la prolongation en étant à nouveau très à son affaire, comme si sa relance foirée n’avait jamais eue lieu.

Son calme à la relance et la solidité de son jeu font de lui un sérieux atout pour Fribourg Gottéron, alors qu’il ne semblait plus vraiment entrer dans les plans de son entraîneur, Lars Leuenberger, qui préfère évoluer avec cinq attaquants importés. Mais comme Jacob De La Rose et Lucas Wallmark ont dû mettre un terme à leur saison, voici donc Andreas Borgman de retour pour le pire (un peu), mais aussi pour le meilleur.

⭐⭐ Jan Dorthe

Photo: keystone-sda.ch

Même s’il n’a disputé que 7 minutes dans cette rencontre, le jeune attaquant de 19 ans était là au meilleur moment: celui de la délivrance, lorsqu’il a logé la rondelle au-dessus de l’épaule gauche de Kevin Pasche.

Même si sa performance globale n’a pas été la meilleure de sa carrière, inscrire un but en deuxième prolongation et permettre à son équipe de se rapprocher d’une première finale en douze ans vaut bien deux étoiles à Jan Dorthe.

⭐ Lauri Pajuniemi

Ces play-off sont tout sauf évidents pour Lauri Pajuniemi. Longtemps écarté, l’attaquant finlandais a disputé 1’30 lors de l’acte II à la BCF Arena avant de recevoir un puck au visage et d’être écarté le match suivant.

Certains spectateurs l’avaient donc particulièrement à l’œil avec son cocard. Et il a été en évidence à plusieurs reprises, notamment sur le 2-2 puisque c’est lui qui dévie le tir de Jason Fuchs. Une performance (et l’état de l’infirmerie lausannoise) qui pourrait lui permettre d’être sur la glace mardi à Lausanne.

Le flop: Kevin Pasche

Photo: keystone-sda.ch

Le gardien encaisse quatre buts et peut engager sa responsabilité sur deux d’entre eux. Le tir de Julien Sprunger (3-2) aurait probablement pu être arrêté et que dire de l’essai de Jan Dorthe durant la deuxième prolongation? Collé à son poteau droit, le jeune gardien du Lausanne HC a laissé filer la rondelle au-dessus de son épaule gauche dans un angle impossible.

Fantastique lors du premier déplacement à Fribourg, Kevin Pasche n’a pas brillé pour ce quatrième acte et, plus généralement, n’a pas (encore?) livré des play-off à la hauteur de sa saison régulière. Saura-t-il réagir dès ce mardi à la Vaudoise aréna? Jusqu’à présent, il a toujours su rebondir lorsqu’il avait fait une mauvaise prestation.