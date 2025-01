1/7 Lugano se sépare avec effet immédiat de son entraîneur Luca Gianinazzi. Photo: keystone-sda.ch

Björn Lindroos

Coup de théâtre au Tessin! Le HC Lugano licencie son entraîneur Luca Gianinazzi et son chef directeur Hnat Domenichelli avec effet immédiat. Le club de National League l'a annoncé lundi dans le cadre d'une conférence de presse.

Lugano réagit ainsi à sa saison décevante. Après 36 matches, l'équipe tessinoise se trouve à l'avant-dernière place du classement. Ses quatre derniers matches ont été perdus, dont le dernier en date à Porrentruy samedi, et les Bianconeri n'ont gagné qu'une seule rencontre au cours de l'année civile 2025.

En poste depuis 2022

Luca Gianinazzi était à la barre des Luganais depuis octobre 2022. A l'époque, le jeune technicien avait pris la relève de Chris McSorley. Au cours de ses deux saisons, il a conduit Lugano deux fois en play-in, puis en play-off, où son équipe a été arrêtée à chaque fois en quart de finale. Hnat Domenichelli est resté plus longtemps en poste. L'ancien joueur des Bianconeri occupait le poste de directeur sportif depuis l'été 2019.

«C'est une décision qui nous fait très mal, qui nous attriste, y compris sur le plan humain», a déclaré la présidente Vicky Mantegazza lors de la conférence de presse. «Luca est une personne compétente, sérieuse et bien préparée, mais l'équipe est tombée dans un trou noir et un changement était nécessaire».

Pour l'instant, on ne sait pas encore qui sera à la bande à Lugano et qui reprendra le poste de directeur sportif. Les assistants Krister Cantoni et Kalle Kaskinen ont eux aussi été remerciés. L'entraînement de lundi a été donné par Antti Törmänen, l'ancien entraîneur de Berne et de Bienne, qui est actuellement conseiller à Lugano.