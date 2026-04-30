Les réactions des champions

Ilan Benoit Ilan Benoit - Blick Sport

Christoph Bertschy (Attaquant)

«Incroyable. Pas beaucoup de mots à dire, mais tu travailles pendant des années, été comme hiver, t'as des hauts et des bas, et t'es enfin récompensé. On mène 2-0 de nouveau aujourd'hui, ils égalisent, on a fait face à tellement d'adversité mais c'est une équipe incroyable. On a des blessés, je n'y croyais pas vraiment sans ces joueurs, et on a montré qu'on en était capables de tout en équipe.

Yannick Rathgeb (Défenseur)

«Honnêtement je ne peux même pas parler. Cette équipe est juste incroyable. C'était pas facile mais on l'a fait, même si personne n'y croyait. On est tellement contents de le faire pour Julien, c'est la fin parfaite à sa carrière et cette soirée est pour lui!

Julien Sprunger (Attaquant, capitaine)

Je vous laisse imaginer comment je me sens. On est passés par tous les états d'âme, c'était une journée folle et remplie d'émotions. Vous voyez le scénario, gagner en prolongation du match 7 après 25 saisons. Non je n'ai jamais vraiment eu peur ce soir, on savait que ça pouvait basculer d'une côté comme de l'autre mais c'est le jeu. Je réalise pas encore vraiment, mais la boucle est bouclée. Mon contrat se termine dans quelques minutes, je pouvais pas en faire mieux c'est magnifique, et je termine ma carrière avec un titre, là où elle a commencé.

Sandro Schmid (Attaquant)

À la fin m'en fichais un peu de ne pas jouer. J'ai de la peine à trouver des mots, c'est incroyable. On savait que ce jour allait venir et c'est encore plus beau que Julien puisse le vivre. Aujourd'hui j'était stressé depuis 8h du matin, mais je pense qu'on ne vivra plus jamais des émotions comme ça, on doit profiter!

Gerd Zenhäusern (directeur sportif)

C'est exceptionnel, tous les fans le méritent. Ils nous ont toujours soutenu quand ça allait mal et sont enfin récompensés. Évidemment, on ne pouvait pas rêver de mieux pour Julien et Reto. On a affronté la meilleure équipe de la ligue donc il fallait s'attendre à ce qu'ils recollent, mais ils l'on fait!

Hubert Waeber (président)

Enfin, ce titre vient à Fribourg. Même si Davos a été un peu meilleur ce soir, on va ramener cette coupe à Fribourg pour 20'000 supporters. On a une bonne organisation, un super staff et des joueurs fantastiques. Que ce soit ma dernière ou pas, c'est Fribourg qui mérite ce titre et on a enfin réussi!

Roger Rönnberg (entraîneur)

C'est incroyable. Je suis tellement content pour Reto et Julien, qui finissent en étant champions. C'est quand tu commences à te voir en champion que tu es capable de le devenir. Maintenant, avant de fêter, j'ai besoin de sommeil (rires). Tout le canton nous attend maintenant à Fribourg, on l'a fait!!