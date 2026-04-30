Les pronostics de nos journalistes pour l'acte VII

Ce jeudi soir, Davos ou Fribourg sera champion de Suisse de hockey sur glace. Nos journalistes se prêtent une dernière fois au jeu des pronostics, en vue de l'acte VII de la finale.

Davos ou Fribourg? Fribourg ou Davos? Ce jeudi soir, les Bouquetins et les Dragons peuvent devenir champions pour respectivement la 32e et la… 1re fois de leur histoire. Alors, qui a les faveurs de la cote?

Nos journalistes, qui vous ont partagé leurs pronostics depuis le début des play-off, voient bien Julien Sprunger soulever la Coupe pour son tout dernier match en carrière.

Grégory Beaud 1-3

Comme depuis le début des play-off, je persiste dans mon «entêtement» à voir Fribourg Gottéron gagner le premier titre de son histoire. Tout au long de ces séries éliminatoires, les Dragons ont montré qu’ils avaient une bonne dose de caractère, eux qui ont dû passer par la prolongation du septième match en quarts de finale et une nouvelle prolongation mardi pour arracher cette «Finalissima». Le mental de cette équipe paraît inébranlable. Cela n’a que rarement été le fort de cette formation. Aujourd’hui, c’est le cas.

Et puis, il y a toute la dramaturgie autour de Julien Sprunger. Après avoir été submergé par cet aspect énergivore, les Fribourgeois ont su l’utiliser comme un moteur et non un frein. Et entre Reto Berra et Sandro Aeschlimann, Gottéron a le gardien le plus fiable.

Matthias Davet 3-4 ap

Ce n'est même pas drôle. Les scénaristes du documentaire à venir sur Julien Sprunger ont donc décidé que le capitaine éternel allait terminer sa carrière en inscrivant le but de la victoire en prolongation lors de l'acte VII de la finale face à Davos. Un peu cliché, mais soit.

De manière plus sérieuse, Fribourg a les armes pour s'imposer une troisième fois dans les Grisons dans cette finale. La confiance est dans les rangs des Dragons puisqu'ils ont tout à gagner. Avec un power-play retrouvé lors de ses dernières rencontres, la dernière pièce du puzzle est enfin imbriquée. Enfin, avec un Reto Berra au sommet de son art, rien ne peut arriver à la troupe de Roger Rönnberg.