Genève-Servette s'incline à domicile face au champion zurichois

Derek Grant gène le gardien Antti Raanta et contribue au but zurichois Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible.

Comme face à Davos en début de mois, Genève-Servette a concédé une nouvelle défaite sur ses terres. Cette fois-ci, ce sont les Zurich Lions qui se sont imposés aux Vernets et remettent la tête des Grenat sous l'eau. Après une période plus favorable, le GSHC vient en effet de concéder une troisième défaite en quatre matches. C'est loin d'être idéal au moment où la course pour les play-off s'intensifie et avant de partir à Genève, samedi, dans un derby lémanique qu'il faudra à tout prix gagner.

Face à Zurich, les Aigles ont vendu chèrement leurs plumes malgré un premier tiers particulièrement compliqué. L'équipe de Jan Cadieux a concédé l'ouverture du score sur la première période de supériorité numérique des visiteurs. D'un tir de la ligne bleue, Mikko Lehtonen a trouvé le chemin des filets face à son compatriote, Antti Raanta, à nouveau préféré à Robert Mayer (13e, 0-1). Ce dernier était d'ailleurs annoncé malade pour l'occasion.

Privé de Teemu Hartikainen, toujours blessé, Genève-Servette a concédé le 0-2 au pire des moments, soit juste avant la pause. Yannick Zehnder a été le premier à se ruer sur un puck relâché par le gardien genevois. Sa reprise n'a laissé aucune chance à Raanta (20e, 0-2). Entre les deux réussites adverses, le dernier rempart a réalisé une grosse parade face à Nicolas Baechler (14e), de quoi maintenir les espoirs de son équipe en vie.

La seconde période vu les pensionnaires des Vernets sortir la tête de l'eau. Marco Miranda et Sakari Manninen (26e) ont tour à tour inquiété Robin Zumbühl. Mais le gardien No 2 des Lions s'en est sorti à son avantage. Il n'a par contre rien pu faire sur le 1-2 du GSHC (31e). Après une relance ratée, Tanner Richard a eu une illumination pour mettre Alessio Bertaggia en position idéale. Seul face à la cage vide grâce au coup de génie de son coéquipier, le No 33 des Grenat n'a évidemment pas manqué la cible et relancé la rencontre.

Sonnés, les hommes de Marc Crawford ont concédé l'égalisation 26 secondes plus tard sur un tir de la ligne bleue d'Oula Palve. Le tir de l'attaquant finlandais a-t-il été dévié par Josh Jooris devant la cage? Toujours est-il que le travail du Canadien à licence suisse a parfaitement aidé son coéquipier à trouver le chemin des filets (31e, 2-2). Problème? Theodor Lennström a été renvoyé sous la douche trois minutes plus tard pour un cross-check. Sur les cinq minutes de pénalité, les Zurichois ont pu reprendre l'avantage grâce, là aussi, à une fort belle combinaison. C'est Derek Grant qui s'est retrouvé en position idéale pour marquer le 2-3 (37e). Sur cette action, il a profité d'un cadeau de Rudolfs Balcers pour marquer face au filet désert.

Lors de l'ultime période, Zurich a particulièrement bien contenu Genève-Servette. C'est même Jesper Fröden qui s'est créé la première grosse occasion à la 52e. Mais son essai n'a pas trompé Antti Raanta très à son affaire. Une double pénalité infligée à Marcus Granlund à quatre minutes de la sirène finale a eu raison des derniers espoirs des Aigles.

Au classement, la situation se tend pour Genève-Servette voit les trois équipes moins bien classées gagner des points ce vendredi soir. Ce samedi, Genève-Servette se rendra à Lausanne puis enchaînera à Ajoie lundi avant la pause de Noël. Une trêve qui permettra aux hommes de Jan Cadieux de se remettre dans le sens de la marche?