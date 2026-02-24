On peine raisonnablement à comprendre pourquoi les hockeyeurs de Rapperswil-Jona ne sont pas surnommé les Eléphants, vu la proximité de la patinoire saint-galloise avec l'enclos voisin des paisibles pachydermes, mais toujours est-il que les Aigles de Genève se sont noyés (4-1) sur la glace des Lakers, ce mardi, devant 4086 spectatrices et spectateurs, dont une quinzaine dans le kop visiteurs.
Une ambiance électrique au Lido dès la mi-match
Avec cette défaite évitable au vu de leur prestation, les hommes du capitaine Noah Rod voient le top 4 s'éloigner et, donc, avec lui, l'avantage potentiel de la glace dans les play-off. Pire: avec cette victoire, Rapperswil (7e) revient à sept points des hommes de Ville Peltonen, avec cinq matches encore à jouer. Les play-off auraient donc pu être quasiment assurés avec un succès ce mardi, mais les Aigles se sont inclinés dans une atmosphère devenue électrique dès la mi-match avec une série de décisions arbitrales qui ont déplu au public des Lakers. Genève aurait clairement pu s'en tirer avec autre chose que zéro point, mais a été piégé sur ces fameux détails, ceux qui font la différence entre victoire et défaite.
Rapperswil a d'ailleurs ouvert le score à la 43e seconde, sur le premier tir du match, qui n’en était même pas vraiment un, signé Malte Strömwall (15e but de la saison pour lui). Genève était pris à froid après cette trêve de deux semaines, mais a bien réagi. En infériorité numérique après une pénalité infligée à Roger Karrer, les Aigles ont marqué un but splendide après une perte de puck des Lakers. Le très bon travail de Vili Saarijärvi et de Jesse Puljujärvi a profité à l'artiste Sakari Manninen et à sa finition parfaite (7e, 1-1).
Rapperswil prend l'avantage en box-play
Le troisième but de la rencontre, le seul du tiers intermédiaire, a d'ailleurs lui aussi été inscrit en infériorité numérique, par Rapperswil cette fois, lorsque Tyler Moy a pu s'échapper en contre à la 36e et aller inscrire le 2-1 en trompant Stéphane Charlin d'un petit puck bien senti entre les jambières du gardien genevois. Rapperswil menait d'une longueur à l'attaque de la dernière période, malgré un différentiel de tirs de 23 à 19 pour Genève.
Genève-Servette a bien sûr continué à pousser dans le dernier tiers pour aller chercher un point, au moins, dans ce match de reprise, mais Melvin Nyffeler a tout stoppé, et Rapperswil a même pu inscrire le 3-1 à la 59e par Gian-Marco Wetter, puis le 4-1 à la 60e par Jonas Taibel, alors que les Genevois comptaient un homme de plus et un gardien de moins que leur adversaire. Pour tout dire, ce sont même les Saint-Gallois qui ont été les plus dangereux dans ce dernier tiers, se trouvant largement devant aux tirs (12-6).
Les Ours en visite aux Vernets vendredi
Les Genevois continuent leur route vers les play-off avec la réception de Berne vendredi aux Vernets, le lâcher de puck ayant lieu à 19h45 entre les Aigles et les Ours. Il serait bon de prendre quelque chose dans cette rencontre cette fois, histoire de laisser ces redoutables Lakers à bonne distance, sous peine de devoir se coltiner de toujours très aléatoires play-in.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
47
62
105
2
HC Fribourg-Gottéron
48
44
91
3
ZSC Lions
47
28
83
4
HC Lugano
47
33
82
5
Genève-Servette HC
47
0
77
6
Lausanne HC
47
20
77
7
Rapperswil-Jona Lakers
47
-11
70
8
EV Zoug
47
-18
67
9
SC Berne
47
-5
65
10
SCL Tigers
47
3
64
11
EHC Bienne
47
-21
61
12
EHC Kloten
47
-22
55
13
HC Ambri-Piotta
47
-43
54
14
HC Ajoie
48
-70
39