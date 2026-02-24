En s'inclinant 4-1 à Rapperswil ce mardi, les Aigles voient leur adversaire du soir revenir à sept points dans la course pour les play-off. Une mauvaise opération, mais leur match n'a pas été mauvais, loin de là.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

On peine raisonnablement à comprendre pourquoi les hockeyeurs de Rapperswil-Jona ne sont pas surnommé les Eléphants, vu la proximité de la patinoire saint-galloise avec l'enclos voisin des paisibles pachydermes, mais toujours est-il que les Aigles de Genève se sont noyés (4-1) sur la glace des Lakers, ce mardi, devant 4086 spectatrices et spectateurs, dont une quinzaine dans le kop visiteurs.

Une ambiance électrique au Lido dès la mi-match

Avec cette défaite évitable au vu de leur prestation, les hommes du capitaine Noah Rod voient le top 4 s'éloigner et, donc, avec lui, l'avantage potentiel de la glace dans les play-off. Pire: avec cette victoire, Rapperswil (7e) revient à sept points des hommes de Ville Peltonen, avec cinq matches encore à jouer. Les play-off auraient donc pu être quasiment assurés avec un succès ce mardi, mais les Aigles se sont inclinés dans une atmosphère devenue électrique dès la mi-match avec une série de décisions arbitrales qui ont déplu au public des Lakers. Genève aurait clairement pu s'en tirer avec autre chose que zéro point, mais a été piégé sur ces fameux détails, ceux qui font la différence entre victoire et défaite.

Rapperswil a d'ailleurs ouvert le score à la 43e seconde, sur le premier tir du match, qui n’en était même pas vraiment un, signé Malte Strömwall (15e but de la saison pour lui). Genève était pris à froid après cette trêve de deux semaines, mais a bien réagi. En infériorité numérique après une pénalité infligée à Roger Karrer, les Aigles ont marqué un but splendide après une perte de puck des Lakers. Le très bon travail de Vili Saarijärvi et de Jesse Puljujärvi a profité à l'artiste Sakari Manninen et à sa finition parfaite (7e, 1-1).

Rapperswil prend l'avantage en box-play

Le troisième but de la rencontre, le seul du tiers intermédiaire, a d'ailleurs lui aussi été inscrit en infériorité numérique, par Rapperswil cette fois, lorsque Tyler Moy a pu s'échapper en contre à la 36e et aller inscrire le 2-1 en trompant Stéphane Charlin d'un petit puck bien senti entre les jambières du gardien genevois. Rapperswil menait d'une longueur à l'attaque de la dernière période, malgré un différentiel de tirs de 23 à 19 pour Genève.

Genève-Servette a bien sûr continué à pousser dans le dernier tiers pour aller chercher un point, au moins, dans ce match de reprise, mais Melvin Nyffeler a tout stoppé, et Rapperswil a même pu inscrire le 3-1 à la 59e par Gian-Marco Wetter, puis le 4-1 à la 60e par Jonas Taibel, alors que les Genevois comptaient un homme de plus et un gardien de moins que leur adversaire. Pour tout dire, ce sont même les Saint-Gallois qui ont été les plus dangereux dans ce dernier tiers, se trouvant largement devant aux tirs (12-6).

Les Ours en visite aux Vernets vendredi

Les Genevois continuent leur route vers les play-off avec la réception de Berne vendredi aux Vernets, le lâcher de puck ayant lieu à 19h45 entre les Aigles et les Ours. Il serait bon de prendre quelque chose dans cette rencontre cette fois, histoire de laisser ces redoutables Lakers à bonne distance, sous peine de devoir se coltiner de toujours très aléatoires play-in.