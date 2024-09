Découvrez les jeunes talents du hockey suisse à suivre cette saison ! Gaël Christe, Miles Müller et Emils Veckaktins sont prêts à briller. Qui va sortir du lot?

Le Biennois Gaël Christe sera l'un des joueurs à suivre cette saison.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La semaine dernière, pour ma première newsletter de la saison, je lançais l'option de poser des questions pour une future publication. Merci à Bernard qui me demande quels sont les jeunes prometteurs à suivre pour cette saison. Faisons un tour d'horizon en fixant une limite d'âge au 6 septembre 2002 et donc aux joueurs qui ont moins de 22 ans au moment où vous lisez ces lignes.

J'ai arbitrairement décidé de les classer en trois catégories représentant les différentes étapes de la carrière des jeunes mentionnés.

La saison de la découverte

1. Gaël Christe (Bienne, 20 ans)

On m'a dit énormément de bien sur ce jeune défenseur à la suite de sa dernière saison passée majoritairement à Martigny, en Swiss League. Gaël Christe, tout juste 20 ans, va désormais appartenir au cadre de la première équipe du HC Bienne après avoir effectué une poignée d'apparitions lors de ces deux dernières saisons. Il va évidemment être principalement là pour apprendre. Mais son nom est à n'en pas douter à garder dans un coin de la tête.

2. Miles Müller (Ambri-Piotta, 19 ans)

On reste plus ou moins dans le Seeland même si on change d'équipe. Miles Müller vient de la région biennoise, mais évoluera pour Ambri-Piotta. Après quatre années passées au Canada, il pourrait représenter une jolie surprise en Léventine. Joueur de centre, il se peut qu'il soit décalé sur une aile le temps de s'habituer à la vitesse du jeu en National League.

3. Emils Veckaktins (Ajoie, 20 ans)

Il sera le cauchemar des commentateurs (et peut-être même des journalistes de presse écrite). Emils Veckaktins fera-t-il aussi peur aux défenses de première division? Cela semble tout de même un peu tôt pour celui qui donnera ses premiers coups de patins chez les adultes cette saison. Mais son entraîneur, Christian Wohlwend, lui a donné un rôle sur une ligne offensive lors de la préparation. Peut-être que le Letton à licence suisse est déjà prêt à faire des étincelles?

La saison de la confirmation

1. Vinzenz Rohrer (Zurich, 19 ans)

Sans faire trop de bruit, il a tutoyé la barre des 20 points pour sa première saison chez les adultes avec 19 unités (7 buts, 12 assists). Vinzenz Rohrer a surtout impressionné durant la finale face au Lausanne, non pas par sa production offensive, mais par son intensité de tous les instants. L'Autrichien à licence suisse fêtera ses 20 ans lundi prochain et pourrait encore faire un pas vers l'avant. Un pas décisif vers un futur en NHL? Pour rappel, il avait été drafté par Montréal en 3e tour en 2022.

2. Manix Landry (Ambri-Piotta, 21 ans)

Sa première année en Suisse n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes placées en lui. Mais l'attaquant a mieux terminé le championnat qu'il ne l'a commencé. Cet été, Manix Landry semble avoir pris du galon dans l'alignement. C'est du moins ce que les matches de préparation semblent indiquer. puisque le fils d'Eric est même présent sur un des jeux de puissance du HCAP. Une tendance qui se poursuivra durant la saison? Ce sera intéressant de l'observer.

3. Leon Muggli (Zoug, 18 ans)

Cet été, le défenseur de Suisse centrale a pu troquer sa grille contre une visière «d'adulte». Lors de sa première saison dans l'élite, cette pièce d'équipement était la seule façon de se souvenir que Leon Muggli n'avait pas encore l'âge de conduire autre chose qu'un scooter. Drafté dès le 2e tour par Washington, l'arrière du EVZ va encore passer un peu de temps en Suisse afin de poursuivre sa progression effrénée.

La saison de l'explosion

1. Attilio Biasca (Zoug, 21 ans)

Je vais vous faire une confession: j'aime beaucoup ce joueur. Joueur solide, Attilio Biasca n'a pas froid aux yeux. L'an dernier, pour son premier contact avec le hockey «des grands», il a épaté. Son total de 10 buts et 5 passes décisives est une superbe promesse pour la suite. Tout semble indiquer que l'avenir lui appartient et une progression cette année ne ferait que confirmer cette impression. En fin de contrat avec le EV Zoug, il ne devrait pas garder ce statut bien longtemps.

2. Tommaso De Luca (Ambri-Piotta, 19 ans)

Après Biasca, cap au Nord avec Ambri-Piotta (désolé). L'Italien de la Léventine a disputé une première saison chez les adultes pleine de promesses avec 20 points (11 buts) sous le maillot biancoblu. Cette année, Tommaso De Luca devrait recevoir davantage de responsabilités et de temps de glace de qualité, notamment en power-play. De quoi faire mieux que la saison dernière? Probablement. À 19 ans seulement, l'avenir lui appartient. Et peut-être même le présent.

3. Rico Gredig (Davos, 19 ans)

Cette année, l'attaquant grison a été sélectionné par les New York Rangers lors de la draft NHL au sixième tour. Preuve que Rico Gredig a du talent. L'an dernier, il a pris la température de l'élite en jouant 28 matches (4 points) avec le HCD. Aujourd'hui, il pourrait être mûr pour effectuer un pas vers l'avant. Problème? L'effectif rhétique est particulièrement solide et il n'aura pas la tâche aisée pour se faire une place de choix. Mais il en a le talent à seulement 19 ans.