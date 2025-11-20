Lucas Wallmark absent jusqu’à la prochaine pause
Coup dur pour Fribourg Gottéron. Touché à Lugano jeudi soir, Lucas Wallmark est absent pour la réception de Lausanne ce vendredi. Blessé au haut du corps, le Suédois de Gottéron sera absent jusqu’à la prochaine pause de l’équipe nationale, début décembre. Il devrait ainsi manquer sept matches avec les Dragons. Déjà absent entre durant trois semaines au moins d’octobre, Lucas Wallmark va manquer à l’attaque fribourgeoise, lui qui a inscrit 14 points en 17 matches cette saison.
Également annoncés blessés ce vendredi, Attilio Biasca et Yannick Rathgeb pourraient faire leur retour la semaine prochaine.
La poisse frappe le HC Lugano
Jeudi soir, les fans du HC Lugano ont eu un comportement déplorable lors de la défaite 0-4 face à Fribourg Gottéron. Frustrés, ils ont lancé d'innombrables objets sur la glace, forçant les arbitres à interrompre la rencontre durant près d'un quart d'heure.
Cette scène déplorable a eu des conséquences. Peu après cette interruption à rallonge, MIke Sgarbossa s'est pris les patins dans un objet lancé par les fans. Le Canadien a terminé sa course dans la bande et s'est blessé «au haut du corps». Le club tessinois a précisé que son joueur a été clairement blessé par les actions inacceptables des supporters de Lugano. Ils sera absent pour la rencontre de ce vendredi soir à Zoug.
Gottéron: Ludvig Johnson surnuméraire à Lugano
Fribourg Gottéron se présente avec une équipe quasi complète à Lugano puisque seul Attilio Biasca est encore annoncé blessé sur la feuille de match. Pour cette rencontre décalée, le coach Roger Rönnberg a toutefois réservé une grosse surprise au moment de coucher son équipe sur la feuille de match. Le technicien suédois a en effet décidé de laisser Ludvig Johnson en tribunes du côté de la Corner Arena. Le défenseur aux portes de l'équipe de Suisse a-t-il payé quelques sorties moins bonnes ces dereniers temps? Toujours est-il que l'arrière, révélation du début de saison, va devoir ronger son frein au moins durant une soirée.
Zoug engage un gardien genevois
Zoug annonce avoir engagé le gardien de 22 ans Mathieu Croce. Le Genevois, actuellement sous contrat avec Thurgovie en Swiss League, a signé un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire.
Oula Palve quitte Kloten pour la Suède
Après deux mois, le Finlandais Oula Palve et Kloten ont choisi de ne pas prolonger l'aventure au-delà du 30 novembre. Le Finlandais rejoint Djurgarden, comme l'a confirmé le club suédois.
Oula Palve, 33 ans, qui a joué la saison dernière à Ajoie et en prêt à Genève-Servette, avait rejoint les Zurichois fin septembre pour remplacer le Canadien Brandon Gignac, alors blessé. En 15 matches, Palve n'a marqué qu'un seul but et réalisé quatre assists.
Un match de suspension contre Jeremy Wick
Coupable d'une charge à la tête du Biennois Fabio Hofer mercredi soir lors de la défaite d'Ajoie 4-3 aux prolongations face à Bienne, Jeremy Wick a été sanctionné d'un match de suspension. Il doit aussi s'acquitter d'une amende de 2500 francs.
Berne privé de Benjamin Baumgartner
Le CP Berne est privé pour plusieurs semaines, probablement jusqu'à la fin de l'année civile, de son attaquant Benjamin Baumgartner. L'international autrichien à licence suisse souffre d'une blessure au bas du corps, ont annoncé les Ours sans donner plus de détails.
Cette nouvelle constitue un coup dur pour le «SCB». Baumgartner est avec 12 points (8 buts, 4 assists) le deuxième meilleur compteur de son équipe en National League derrière le Finlandais Waltteri Merelä, qui est pour sa part au repos forcé jusqu'à la mi-décembre.
Source: ATS
Deux jeunes talents au CP Berne
Le CP Berne mise sur la jeunesse : le club a engagé les centres de 19 ans Joel Grossniklaus (sous contrat jusqu’en 2028) et Paul Mottard (jusqu’en 2029). Originaire d’Interlaken, Joel Grossniklaus a été formé au HC Dragon Thun puis aux Langnau Tigers. Paul Mottard, lui, a notamment évolué dans les filières de Genève-Servette, Bienne et Neuchâtel avant de rejoindre en 2024 la meilleure ligue junior finlandaise. Les deux attaquants rejoindront Berne dès la saison prochaine.
Par ailleurs, le défenseur Nils Rhyn (20 ans) a prolongé son contrat jusqu’en 2029, tout comme l’attaquant Thierry Schild (20 ans) jusqu’en 2028. Tous deux sont issus de la formation bernoise.
Selon le directeur sportif du SCB, Diego Piceci, ces quatre jeunes joueurs disposent d’un «grand potentiel» et sont appelés à occuper des rôles importants dans l’équipe dans un futur proche.
Le HC Ajoie prolonge son jeune gardien
C'est officiel, Noah Patenaude reste en Ajoie deux saisons supplémentaires! Le portier de 22 ans a signé une entente le liant au club jusqu’au terme de l’exercice 2027/28. Le Canado-suisse de Neuchâtel, passé par les ligues juniors au Québec, a su convaincre en ce début de saison et continue de développer son grand potentiel.
L'ordre des demi-finales est connu
L'ordre des demi-finales de Coupe de Suisse est connu. Le tirage au sort a donné le résultat suivant: les Bellinzona Snakes accueilleront La Chaux-de-Fonds, alors que Sierre recevra Thurgovie.
Les deux matches se dérouleront le jeudi 8 janvier. Quant à la finale, elle aura lieu le dimanche 1er février sur la glace du vainqueur du match entre Bellinzone et La Chaux-de-Fonds, a indiqué Swiss Ice Hockey.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
25
34
58
2
Lausanne HC
25
20
44
3
HC Fribourg-Gottéron
25
19
44
4
Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
5
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zoug
23
4
40
7
HC Lugano
25
12
40
8
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
25
-21
31
11
EHC Bienne
24
-7
29
12
EHC Kloten
24
-14
28
13
SC Berne
23
-10
27
14
HC Ajoie
25
-37
16