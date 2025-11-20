Lucas Wallmark absent jusqu’à la prochaine pause

Coup dur pour Fribourg Gottéron. Touché à Lugano jeudi soir, Lucas Wallmark est absent pour la réception de Lausanne ce vendredi. Blessé au haut du corps, le Suédois de Gottéron sera absent jusqu’à la prochaine pause de l’équipe nationale, début décembre. Il devrait ainsi manquer sept matches avec les Dragons. Déjà absent entre durant trois semaines au moins d’octobre, Lucas Wallmark va manquer à l’attaque fribourgeoise, lui qui a inscrit 14 points en 17 matches cette saison.

Également annoncés blessés ce vendredi, Attilio Biasca et Yannick Rathgeb pourraient faire leur retour la semaine prochaine.