Après avoir mené 3-1 dans cette série, Fribourg Gottéron a vu le CP Berne revenir à 3-3 à la faveur d'un succès 3-4 ap sur la glace des Dragons. Cette défaite porte la griffe de Miro Aaltonen. Le Finlandais a inscrit le but de la victoire en prolongation. On refait le match point par point.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

La triplette du No 15 du CP Berne a fait très mal à Fribourg Gottéron. C'est tout d'abord lui qui a remis son équipe dans le sens de la marche en inscrivant le très important 2-1. Bien plus tard, c'est encore le Finlandais qui a mis un terme à la rencontre avec le but de la victoire lors de la prolongation. Lors de cette série, la ligne entre victoire et défaite est décidément très fine. Ce lundi, Miro Aaltonen a fait la décision et mérite cette première mention.

⭐⭐

Philip Wüthrich aurait pu disputer son dernier match avec le CP Berne, ce lundi. En partance pour Ambri, le gardien n'avait visiblement pas envie de mettre un terme à l'aventure avec les Ours. «Fipu» a été très (très!) solide sur la deuxième partie de match. Après avoir encaissé rapidement deux buts, il n'a jamais perdu son calme et a multiplié les arrêts de grande classe. Au final, si la formation de la capitale n'est pas en train de préparer son voyage d'équipe dans une station balnéaire espagnole, c'est aussi grâce à lui.

⭐

Pas sûr que les fans de Fribourg Gottéron partagent ce choix. Et c'est probablement ce qui rend Marc Marchon si précieux pour le CP Berne. Débarqué dans la capitale cette saison, le No 8 des Ours est en train de se faire une place très spéciale dans le cœur des fans de l'ennemi juré. Joueur d'énergie, il est très utile lorsqu'il joue dans les limites du tolérable. Et lors de ce sixième match de la série, c'est précisément ce qu'il a fait en inscrivant les 2-2 et 3-3. Décisif.

L'action de la soirée

Est-ce encore plus beau lorsque c'est inutile? Possible. Que Lucas Wallmark soit un génie avec le puck sur sa palette, ce n'est pas nouveau. Mais lors de ce sixième acte, il a distribué la rondelle à la manière d'un meneur de jeu au basketball. Ses passes ont systématiquement été dans le bon timing. Mais celle de la 19e sort du lot. Après une petite feinte contre son propre patin, le Suédois a trouvé une ligne impossible pour alerter Marcus Sörensen dans le dos de deux défenseurs. Hélas le No 9 a été stoppé irrégulièrement par un défenseur adverse. Rien que pour l'écair de Wallmark, cela méritait mieux.

L'info de la soirée

Jeremi Gerber n'a pas été en mesure de tenir sa place pour ce sixième match. «C'est une blessure au bas du corps, a précisé Gerd Zenhäusern. Mais pour l'heure, nous n'en savons pas vraiment plus quant à la durée de son indisponibilité.» Au rayon des bonnes nouvelles, les Dragons pourront à nouveau compter sur Andreas Borgman qui a purgé son troisième match de suspension à l'occasion de cet acte Vi.

Le flop du match

Ça n'était décidément pas la soirée de Christoph Bertschy. Sur le 2-1 bernois, c'est le No 28 qui manque à deux reprises l'occasion de dégager la rondelle hors de son camp. Il manque en outre une cage vide plus tard dans la soirée. Un jour sans pour l'ailier qui ne s'est toutefois pas découragé et a beaucoup provoqué offensivement. Dans un bon soir, il aurait pu avoir plus de succès. Mais ce lundi, c'était insuffisant.

La phrase de la soirée

« Berne est solide à la maison, mais nous avons réussi à gagner une fois là-bas dans cette série, non? Il y a trois semaines, nous aurions signés pour disputer un septième match à Berne. Allons le gagner! Lars Leuenberger, entraîneur de Fribourg. »

L'image de la soirée (1)

Photo: keystone-sda.ch

Même le photographe s'est fait avoir. Du moins, c'est l'impression que cela donne. Car Christoph Bertschy n'a pas marqué sur cette action alors qu'il avait la cage totalement ouverte. Parfois, une image arrêtée ne dit pas l'entier de l'histoire. Ce cliché de Peter Klaunzer en est l'illustration parfaite.

L'image de la soirée (2)

Photo: keystone-sda.ch

Décidément, ces images prises depuis le plafond de la BCF Arena sont fantastiques. Sur celle-ci, on voit la défense bernoise abattue après l'ouverture du score de Sandro Schmid.