Fribourg Gottéron est en train de tourner la série face à Rapperswil. Retour sur une soirée qui a tourné en faveur des Dragons en quelques faits marquants.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron a repris l'avantage de la glace dans cette série face à Rapperswil après avoir livré deux prestations très solides contre les Saint-Gallois. Sur les bords du Lac de Zurich, les hommes de Roger Rönnberg ont été parfaitement sereins pour remporter leur deuxième point et revenir à 2-2 dans ce quart de finale. Voici les faits marquants de ce match.