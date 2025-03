Lukas Klok (pas sur l'image) vient de marquer le 3-2 pour Berne. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

À quoi peut parfois tenir un match? Alors que Fribourg Gottéron pouvait tranquillement redonner le puck à Berne et changer de ligne, il a manqué un coup de patin à Nathan Marchon pour éviter le dégagement interdit. Un manque de lucidité qui, finalement, a coûté cher. Sur l'engagement suivant, Lukas Klok a fait montre d'opportunisme pour contourner la cage de Reto Berra et marquer le but de la victoire tombé treize secondes après cette petite erreur du No 97 fribourgeois, par ailleurs très bon ce mardi encore.

Mais au final, la réussite de Lukas Klok permet aux Ours de ne pas abandonner tout espoir de franchir ces quarts de finale. Retour sur une soirée riche en rebondissements.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Comment ne pas désigner celui qui a offert la victoire comme homme du match? Lukas Klok était remonté comme un coucou lors de la prolongation et c'est lui qui a déréglé le mécanisme des Dragons en cadrant parfaitement son essai de la 69e minute. Du bel ouvrage pour l'arrière tchèque qui livre, jusqu'à présent, une très bonne série de play-off.

⭐⭐

«Reideborn to be alive», pourrait-on être tenté d'écrire après cette victoire bernoise. Surnuméraire lors du premier acte de cette série, Adam Reideborn n'avait pas été décisif dimanche à Fribourg lors du deuxième match. Il l'a été à domicile pour la troisième rencontre. Il a notamment été très solide lors de la prolongation sur une action de Christoph Bertschy qui avait le poids d'un but. Et lorsqu'il s'est retrouvé aux fraises, le Suédois a pu être suppléé par son défenseur, Patrik Nemeth. Les bons gardiens ont aussi parfois un peu de chance. Et ce mardi, il a été très bon.

⭐

Un nouveau match tout à fait solide pour Yannick Rathgeb qui allie parfaitement rigueur défensive et allant offensif. Il faisait déjà partie des papables pour cette troisième étoile avant son égalisation tardive. Alors forcément, le choix n'a été que facilité par son 2-2 tombé après une déviation sur un tir de Ryan Gunderson. Mais plus globalement, le défenseur des Dragons livre des play-off de grande qualité.

L'action de la soirée

Alors que la prolongation était vieille de six minutes et une poignée de secondes, Christoph Bertschy s'est retrouvé en bonne position devant le but. Le tir de l'attaquant de Fribourg Gottéron a été parfaitement stoppé par Adam Reideborn. L'action avait le poids d'un but et aurait permis aux Dragons de mener 3-0 dans cette série. Moins de 120 secondes plus tard, Lukas Klok trompait Reto Berra. Cette action du No 28 de Fribourg constitue-t-elle un tournant dans la série? Pas forcément. Mais dans ce match, oui.

L'info de la soirée

«Nous allons voir au jour le jour comment sa santé évolue.» Après le match, Lars Leuenberger n'était pas très loquace sur la situation de son attaquant Jacob De La Rose, blessé dimanche et donc absent ce mardi. «Vous faites bien de demander, mais je ne peux pas en dire plus.» Toujours est-il qu'avec la possible suspension d'Andreas Borgman (lire ci-dessous), son retour ferait le plus grand bien aux Dragons.

Le flop du match

Andreas Borgman a vécu une soirée bizarre. Aligné au centre de la quatrième ligne, le défenseur a joué tantôt à cette position et tantôt en tant qu'arrière en infériorité numérique. Pourquoi ce choix étrange pour remplacer Jacob De La Rose? «Je pensais qu'il avait mérité cette chance, a précisé Lars Leuenberger. Il fait partie de l'équipe et c'est pour cela que j'ai pris cette décision. Si c'était à refaire, je le referais malgré ce qui est arrivé.»

Ce qui est arrivé? Au début du deuxième tiers-temps, Andreas Borgman a propulsé Marc Marchon la tête la première dans la bande. Une action très impressionnante et un contact trop appuyé que le Suédois aurait dû éviter. Il a fort logiquement été renvoyé sous la douche et pourrait recevoir une suspension pour son geste. À cet instant, Fribourg avait le match en main et gérait parfaitement ses émotions. Cette action a tourné le match.

La phrase de la soirée

« À aucun moment nous ne pensions gagner 4-0 face à cette équipe de Berne. Lars Leuenberger, entraîneur de Fribourg Gottéron »

L'image de la soirée

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Cela faisait plus de 1000 jours que Julien Sprunger n'avait pas marqué de but en play-off. Il fallait en effet remonter à avril 2022 pour trouver trace d'une réussite du capitaine des Dragons. Face à Berne, c'est lui qui a montré la voie à suivre en ouvrant le score en début de match. Insuffisant pour permettre à son équpe de ramener un troisième point de la capitale.