Fribourg Gottéron s'est à nouveau incliné contre Rapperswil

Le quart de finale des play-off est décidément bien mal emmanché pour Fribourg Gottéron. Battus 2-1 à Rapperswil, les Dragons sont désormais menés 0-2 dans cette série.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Battu à domicile vendredi, Fribourg Gottéron se devait de rapidement remettre la machine dans le sens de la marche lors de ce second acte. Et les Dragons ont fait tout juste lors de l'entame de cette rencontre. Lucas Wallmark, très en vue, a touché à deux reprises les montants du but de Melvin Nyffeler (5e et 8e). La malchance du Suédois n'a pas empêché les Dragons de mener au score quelques minutes plus tard. À la suite d'un bon travail d'Andrea Glauser, Maximilian Streule s'est retrouvé en position idéale pour tromper le gardien local (12e, 0-1).

Problème? Les Dragons n'ont pas capitalisé sur cette entame réussie. L'égalisation des Saint-Gallois a d'abord été justement annulée pour une obstruction sur Reto Berra (14e). Le gardien a ensuite réalisé un miracle sur Gian-Marco Wetter (15e). Rapperswil s'est encore retrouvé à 4 contre 1 (!) en tout fin de période. Mais une horreur de passe de Tanner Fritz a gâché cette chance en or. Deux avertissements sans frais pour les hommes de Roger Rönnberg, donc.

Reto Berra commence à s'énerver

Mais les visiteurs n'ont pas su réagir et Tyler Moy a pu égaliser en supériorité numérique à la suite d'une pénalité en zone offensive concédée par Christoph Bertschy. Le No 22 de Gottéron, à l'image de nombre de ses coéquipiers, a pêché par indiscipline et les hommes de Johan Lundskog ont su en profiter. Peu après la mi-match, un nouveau power-play à la suite d'une faute stupide de Jan Dorthe a failli coûter cher à Fribourg. Mais Reto Berra a tenu bon face à Tyler Moy. Il n'a par contre rien pu faire sur l'essai de Gian-Marco Wetter quelques instants plus tard (35e, 2-1). Sur cette occasion, Yannick Rathgeb s'est fait abuser derrière la cage.

À l'image de Reto Berra, la tension a commencé a gagné les rangs fribourgeois. Visiblement très remonté par la tournure des événements et peut-être par le jeu de ses coéquipiers, le gardien de la BCF Arena a multiplié les gestes d'humeur en cette fin de période. Oui, Fribourg Gottéron était mal en point après 40 minutes et l'un de ses éléments les plus expérimentés a tenté de réveiller le vestiaire. Suffisant pour revenir?

Réaction fribourgeoise

Le début de la troisième période a vu les visiteurs se montrer pressants autour du but de Melvin Nyffeler. Après un effort de Jan Dorthe, Andrea Glauser s'est même retrouvé en excellente position pour égaliser. Mais le défenseur de Fribourg Gottéron s'est cassé les dents sur le gardien local (44e). Peu après, Yannick Rathgeb s'est également projeté vers l'avant, sans succès. Idem pour Henrik Borgström et à nouveau Andrea Glauser (47e). La réaction fribourgeoise a tout de même eu lieu.

La suite? Un pressing intense des visiteurs. Henrik Borgström, Samuel Walser, Jan Dorthe, Patrik Nemeth ou encore Lucas Wallmark ont tous eu de très grosses occasions d'égaliser. Mais tous se sont heurtés à un Melvin Nyffeler éblouissant. En fin de match, Fribourg Gottéron a perdu de précieuses minutes de pression en se montrant à nouveau indiscipliné. C'est fois-ci Patrik Nemeth qui a été pénalisé à quatre minutes de la sirène finale. Au moment du retour du Suédois, le temps a manqué pour revenir au score.

Fribourg Gottéron se retrouve donc mené 0-2 dans cette série de quart de finale des play-off et accueillera les Saint-Gallois mardi pour un match qui ressemble bien à un quitte ou double pour eux. Sur ce qu'ils ont montré lors de ce troisième tiers, il y a de quoi y croire du côté de la BCF Arena. Sur le reste de la rencontre? Il y a de quoi s'inquiéter.

Une chose est par contre sûre, les hommes de Roger Rönnberg se sont mis dans un sacré pétring sur les bords du Lac de Zurich.

Zoug - Davos 0-2

Les highlights seront disponibles dès que possible.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Davos a fait le break en s'imposant sur la glace de l'EV Zoug (2-0) et mène désormais 2-0 dans la série. Avec Filip Zadina mais pas Brendan Lemieux, contrairement à l'acte I, les Grisons ont tiré leur épingle du jeu au terme d'un match serré. Simon Knak a ouvert le score à la mi-match (33e), avant qu'Adam Tambellini ne termine le travail dans la cage vide (60e).