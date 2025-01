Fribourg remporte son match le plus important de la saison en championnat

Fribourg a fêté une victoire précieuse en terres zurichoises. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans le sport, le terme «match à 6 points» est bien souvent galvaudé. Pourtant, comme ne pas y penser lorsque Fribourg (7e) s'en va affronter Kloten (6e) alors qu'une seule unité sépare les deux équipes au classement de National League. Et pour le duel le plus important en championnat cette saison, Lars Leuenberger a pris la décision de titulariser son habituel No 2, Loïc Galley, devant la cage. Autant dire que bien lui en a pris puisque durant ce match, le portier fribourgeois a réalisé ni plus ni moins que l'arrêt de l'année. Mais nous y reviendrons.

D'abord, les deux équipes se sont jaugées dans cette rencontre. Si le premier lancer de la rencontre, côté Aviateurs, est passé à côté (Ojamäki, 1re), celui de Simon Seiler a été facilement capté par Sandro Zurkirchen (5e). Dans l'ensemble, ce sont les Dragons qui se sont montrés les plus dangereux dans cette première période, tirant à huit reprises en direction de la cage adverse. Si Kloten n'est pas parvenu à ouvrir le score en power-play à la 17e minute, Fribourg lui a montré comment faire quelques instants plus tard. À 21 secondes de la première sirène, Julien Sprunger a intelligemment redonné en retrait à Lucas Wallmark, qui a trouvé son compatriote Marcus Sörensen d'une passe parfaite. Le Suédois n'en demandait pas tant pour ouvrir la marque.

L'arrêt de l'année

Une course de vélomoteur à trois roues – animation lors de la pause à la SWISS Arena – plus tard, les joueurs ont refait leur apparition sur la glace. Et les Aviateurs ont à nouveau montré toutes les lacunes de leur jeu en supériorité numérique, eux qui possèdent le pire de la Ligue. Les Fribourgeois n'ont pas du tout eu à s'inquiéter. C'est presque dommage pour les hommes de Lauri Marjamäki qui, juste avant la pénalité, ont eu trois grosses opportunités (22e). Loïc Galley tenait la baraque.

On a longtemps cru que la plus grosse action de ce tiers médian serait ce 4 contre 1 galvaudé par Kloten, Tyler Morley tirant au-dessus de la cage fribourgeoise (34e). Mais, alors que Gottéron venait de commencer un power-play de 4 minutes, la rondelle a été dégagée. Loïc Galley est sorti de sa cage pour relancer plus rapidement sur Ryan Gunderson. Son coéquipier n'est pas parvenu à contrôler le puck et Tyler Morley le récupérait, trouvant devant lui la cage vide. Les supporters de Kloten étaient sur le point de célébrer lorsque Loïc Galley, plongeant avec sa canne, est parvenu à stopper. Il était là, l'arrêt de l'année (39e). Juste derrière, Julien Sprunger a montré qu'un No 86 pouvait bel et bien marquer en déviant une passe de Lucas Wallmark.

Loïc Galley galvanisé

Avec un bon coup au moral, Kloten est revenu dans le troisième tiers avec une pression énorme. Mais galvanisé par son exploit, Loïc Galley n'a rien laissé passer. La plus grosse action de ce tiers a finalement été un 1 contre 1 raté par Linden Vey (52e). Forcément, frustration il y aura dans le camp zurichois, surtout quand ils vont repenser à ce tournant du match à la 39e minute. Dans la cage vide, Marcus Sörensen a fait une offrande à Linden Vey pour que l'étranger puisse marquer son but de la soirée (60e).

Avec ce succès capital, Fribourg réalise sans aucun doute la meilleure opération de la soirée. Les Dragons réintègrent le Top 6 – pour la première fois depuis la 2e journée – et peuvent voir sereinement arriver la fin de saison régulière. Il faudra confirmer contre Rapperswil ce samedi à la BCF Arena. Mais ce Gottéron sous Lars Leuenberger risque bien d'inquiéter nombre d'équipes ces prochaine semaines.