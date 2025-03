Ce soir, Fribourg, Genève et Bienne seront fixés

Qui des Genevois ou des Biennois aura le sourire ce samedi soir? Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Si vous devez garder une page en signet jusqu'à 22h30 ce soir, c'est probablement celle-ci. Nous ferons un live multiplex des matches dès 19h30 pour vous aider, mais si votre voisin à la patinoire commence une hypothèse de fin de saison par «Mais si», arrêtez-le immédiatement et redirigez-le ici. Toutes les éventualités ont été listées. Même le chaos avec cinq équipes à égalité de points.

On respire un bon coup et on s'y plonge.

Le cas Fribourg Gottéron (6e)

La situation. Jeudi soir, Fribourg croyait bien avoir fait le nécessaire en dominant Lausanne. Problème? Dans le même temps, Kloten est revenu de nulle part pour s'imposer en toute fin de match contre Zoug. Cette 51e journée n'a donc servi à rien puisque les deux équipes sont toujours au coude à coude avec un tout petit avantage d'une longueur pour les Dragons. Une certitude: Fribourg Gottéron terminera 6e ou 7e et ne jouerait quoi qu'il arrive pas Lausanne en quart de finale.

Fribourg Gottéron termine dans le Top 6...

... s'il gagne son dernier match en 60 minutes.

ou

... s'il fait autant ou plus de points que Kloten.

En cas d'égalité de points, Fribourg passerait...

... derrière Kloten aux confrontations directes.

La fin du programme.

Fribourg - Ambri.

Zurich - Kloten.

Le cas HC Bienne (10e)

La situation. À la faveur de sa victoire lors des tirs aux buts contre Langnau jeudi soir, les Biennois ont encore toutes les cartes en main au moment de se rendre à Lugano pour la dernière soirée de championnat. Avec 71 points, l'équipe de Martin Filander est toutefois sous pression puisque Genève (71) et Rapperswil (70) sont dans son sillage.

Bienne termine dans le Top 10...

... s'il gagne son dernier match en 60 minutes.

ou

... s'il fait autant ou plus de points que Genève et que Rapperswil n'en fait pas un de plus.

En cas d'égalité de points à deux équipes, Bienne passerait...

... devant Genève pour autant que la différence de buts reste à son avantage.

... devant Ambri pour autant que la différence de buts reste à son avantage.

... derrière Rapperswil.

... derrière Langnau.

En cas d'égalité de points à trois équipes, Bienne passerait...

... derrière Genève, mais devant Ambri.

... derrière Rapperswil et Ambri.

... derrière Genève et Rapperswil.

... derrière Langnau et Rapperswil.

... derrière Genève et Langnau.

... derrière Langnau, mais devant Ambri.

En cas d'égalité de points à quatre équipes, Bienne passerait...

... derrière Genève et Rapperswil mais devant Ambri.

En cas d'égalité de points à cinq équipes, Bienne passerait...

... derrière Langnau, Genève et Rapperswil, mais devant Ambri

Le cas Genève-Servette (11e)

La situation. Jeudi soir, le pire scénario s'est produit. Seule une victoire de Bienne après prolongation couplée à une victoire en 60 minutes d'Ambri mettait les Aigles dans l'embarras puisqu'ils n'ont pas leur destin en main. Leur succès face à Lugano leur permet tout juste d'y croire encore. Mais l'équipe de Yorick Treille devra compter sur un faux-pas adverse ce samedi soir.

Genève-Servette termine dans le Top 10...

... s'il marque un point de plus que Bienne (qui se rend à Lugano).

ou

... s'il marque deux points de plus que Langnau (qui accueille Ajoie)

ou

... s'il marque trois points de plus qu'Ambri (qui va à Fribourg).

En cas d'égalité de points à deux équipes, Genève-Servette passerait...

... derrière Bienne pour autant que la différence de buts reste à son désavantage (actuellement, c'est largement le cas).

... devant Rapperswil aux confrontations directes.

... devant Ambri aux confrontations directes.

... devant Langnau aux confrontations directes.

En cas d'égalité de points à trois équipes, Genève-Servette passerait...

... derrière Langnau, mais devant Ambri.

... devant Rapperswil et Ambri.

... devant Bienne et Ambri.

... devant Langnau et Bienne.

... devant Langnau et Rapperswil.

... derrière Rapperswil, mais devant Bienne.

En cas d'égalité de points à quatre équipes, Genève-Servette passerait...

... devant Langnau, Rapperswil et Bienne.

... devant Rapperswil, Bienne et Ambri.

... derrière Langnau, mais devant Rapperswil et Ambri.

... derrière Langnau, mais devant Bienne et Ambri.

En cas d'égalité de points à cinq équipes, Genève-Servette passerait...

... derrière Langnau, mais devant Rapperswil, Bienne et Ambri.

