Notre dispositif sur la National League croît encore

La nouvelle saison de National League débute ce mardi soir. Blick vous fait un récapitulatif de son dispositif pour cet exercice 2025/26.

Yannick Rathgeb sera-t-il un des grands acteurs de cette nouvelle saison? Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Blick Sport

Les derbies romands en live-ticker

Nouveauté pour cette saison: tous les derbies romands de la saison seront en live-ticker sur notre site ou notre application. Cela commence dès ce mardi, avec Genève - Ajoie. Tout comme les autres saisons, les matches des Romands en play-off pourront également être suivis sous cette forme.

La newsletter «Are you hockey?»

Tous les jeudis matin, vous pouvez retrouver dans votre boîte mail la newsletter de notre journaliste Grégory Beaud. Analyse et dernières news sont au programme de «Are you hockey?». L'inscription se fait ici.

Le podcast «Cold Facts»

Le jeudi matin ne vous suffit pas? Tous les mercredis à 17h sort le podcast «Cold Facts», animé par notre journaliste Grégory Beaud et son confrère de Keystone-ATS Jean-Fred Debétaz. Celui-ci est disponible sur notre site ou sur toutes les plateformes de podcast.

Les compte-rendus, analyses, interviews, etc.

Évidemment, on reste à la base de notre métier. Nos spécialistes vous offriront régulièrement les compte-rendus des matches, des analyses sur ceux-ci, des interviews avec les meilleurs acteurs du championnat. Pour suivre tout cela, restez connecté!