Uwe Krupp est le premier Allemand à avoir écrit l'histoire en NHL et a donc beaucoup de choses à raconter. Le nouvel entraîneur de Lugano revient sur des heures de gloire et des moments difficiles. Il explique grâce à qui il a retrouvé l'amour de ce sport.

1/10 L'Allemand Uwe Krupp est l'entraîneur du HC Lugano depuis le 14 janvier. Photo: keystone-sda.ch

Emanuel Gisi et Nicole Vandenbrouck

Il a connu le sommet et les abîmes: Uwe Krupp (59 ans) a mené Colorado à la victoire en Coupe Stanley en 1996, et, quelques années plus tard, les Red Wings de Detroit ont tenté de le pousser hors de la ligue et vers le burnout. Aujourd'hui, l'homme qui a eu une carrière de joueur glorieuse comme aucun entraîneur d'une équipe suisse avant lui, est arrivé à Lugano, un club qui se morfond en bas du classement depuis des années. Quelle histoire a-t-il à raconter? Et qu'espère-t-il trouver au Tessin? Dans l'austère salle de presse de la patinoire de Lugano, l'Allemand prend tout son temps pour les journalistes de Blick et parle ouvertement et en toute décontraction de ses 40 dernières années.

Blick: Uwe Krupp, a-t-il toujours été clair que vous vouliez devenir entraîneur?

Uwe Krupp: Non, pas du tout. Quand j'ai joué mon dernier match en NHL, je pensais en avoir fini avec le hockey.

Vers la fin, vous ne pouviez presque plus disputer de matches, tellement vous aviez mal au dos...

Ces années ont été plus difficiles que tout ce que j'avais connu auparavant. C'était une confrontation brutale, douloureuse, avec la fin de ma carrière et avec le hockey sur glace en tant que business. Tu es bien payé, tu as un contrat relativement important et tu ne peux pas jouer - ce n'est pas une situation agréable.

Les Detroit Red Wings vous avaient suspendu sans salaire parce que vous auriez participé à des courses de chiens de traîneau après une opération du dos au lieu de faire de la rééducation.

Detroit m'a mis à l'écart pendant deux ans parce qu'ils cherchaient un moyen de se libérer de mon contrat. La règle était que les cinq joueurs les mieux payés d'une équipe devaient être assurés contre l'invalidité. Mais Detroit s'est planté dans mon cas et ne l'a pas fait. Le diagnostic médical était assez clair... Il s'agissait uniquement pour les Red Wings de ne pas avoir à payer. C'est tout.

Qu'est-ce que cela vous a fait?

Tout ce processus ne m'a évidemment pas épargné. J'ai été très affecté mentalement. J'ai fait un burn-out. Et après Detroit, comme je vous l'ai dit, j'en avais fini avec le hockey. Le fait est que toute cette procédure était indigne. L'avocat du syndicat des joueurs de la NHL a parlé à l'époque de diffamation. Mon intégrité et mon caractère ont été remis en question après 17 ans en NHL: c'est médiocre, bas de plafond. Ce n'est que grâce à mon fils Björn, qui joue aujourd'hui en DEL à Wolfsburg, que je suis revenu au hockey.

Vous êtes devenu son entraîneur à Atlanta.

J'étais assis dans les tribunes, je regardais les enfants s'entraîner et je me disais qu'en fait, je pourrais aussi les aider à pousser des palets. Juste pour me rendre utile. Alors je me suis proposé.

Qu'est-ce qui vous a attiré dans le coaching?

Au début, c'était le travail avec les enfants. La façon dont ils réagissent aux choses que tu leur montres. Le regard dans leurs yeux quand ils essaient et quand ça marche - c'est, je pense, la meilleure chose qui puisse t'arriver, et c'était pour moi une sorte de thérapie pour retrouver cet amour du hockey sur glace.

Qui est Uwe Krupp? Uwe Krupp (59 ans) est le nouvel entraîneur du HC Lugano depuis la mi-janvier. Il a commencé sa carrière de défenseur chez les Requins de Cologne avant de rejoindre la NHL en 1986. Il y a joué pour plusieurs équipes, dont Buffalo, les New York Islanders, Colorado et Detroit. Il a remporté la Stanley Cup avec Colorado en 1996 et un autre titre avec Detroit en 2002. Avec l'équipe nationale allemande, il a participé à plusieurs championnats du monde et tournois olympiques. En 2004, Uwe Krupp s'est lancé dans le métier d'entraîneur. Après six ans en tant que sélectionneur, il s'est lancé dans une carrière en club (Cologne, Berlin, Sparta Prague). Uwe Krupp a deux fils avec son ex-femme Valérie, Björn joue en DEL à Wolfsburg, Cédric est dans l'armée allemande. Avec sa femme Claire, il a deux enfants, T.J. (11 ans) et Izzy (9 ans). La famille vit à Cologne. Uwe Krupp était l'entraîneur allemand de l'équipe nationale et a remporté le quart de finale contre la Suisse 1-0 lors de la Coupe du monde 2010 en Allemagne. KEYSTONE Uwe Krupp (59 ans) est le nouvel entraîneur du HC Lugano depuis la mi-janvier. Il a commencé sa carrière de défenseur chez les Requins de Cologne avant de rejoindre la NHL en 1986. Il y a joué pour plusieurs équipes, dont Buffalo, les New York Islanders, Colorado et Detroit. Il a remporté la Stanley Cup avec Colorado en 1996 et un autre titre avec Detroit en 2002. Avec l'équipe nationale allemande, il a participé à plusieurs championnats du monde et tournois olympiques. En 2004, Uwe Krupp s'est lancé dans le métier d'entraîneur. Après six ans en tant que sélectionneur, il s'est lancé dans une carrière en club (Cologne, Berlin, Sparta Prague). Uwe Krupp a deux fils avec son ex-femme Valérie, Björn joue en DEL à Wolfsburg, Cédric est dans l'armée allemande. Avec sa femme Claire, il a deux enfants, T.J. (11 ans) et Izzy (9 ans). La famille vit à Cologne. plus

Vous avez joué sous la direction de durs à cuire comme Scotty Bowman, Marc Crawford, Bob Hartley. Mais vous n'avez pas dû entraîner les enfants avec leurs méthodes?

Certainement pas avec leur ton (rires). Mais être organisé, être préparé pour que l'entraînement ait du sens et de la substance - on peut aussi le faire en tant que coach d'enfants, et dans ce domaine, ces entraîneurs étaient exemplaires.

Qui a été votre entraîneur le plus dur?

En 1986/87, j'ai joué 26 matches pour Buffalo en NHL, avant d'être envoyé à Rochester dans l'équipe ferme en AHL. Là, c'était John Van Boxmeer (plus tard entraîneur à Berne et Lausanne, ndlr) qui était le coach. Oh mon Dieu, c'était un sacré numéro! Je suis arrivé en Amérique du Nord en tant que gentil garçon allemand issu d'une famille qui me couvait en banlieue de Cologne et j'ai vite compris que c'était un autre monde. «Boxy» m'a poussé à bout comme jamais auparavant et comme jamais plus un entraîneur ne l'a fait par la suite. Au cours de la saison, des joueurs ont tout simplement arrêté.

A cause de Van Boxmeer?

Il y a toujours plusieurs raisons. Mais avec lui, il était clair qu'il fallait prendre une décision: est-ce que tu continues ou est-ce que tu fais partie de ceux qui arrêtent? «Boxy» m'a dit une fois: «Tu sais que mon objectif est de faire de toi un joueur de NHL. Quand j'en aurai fini avec toi, tout le reste ne sera que du plaisir pour toi». Et il avait raison. Avec le recul, je dois dire qu'il a peut-être été l'entraîneur le plus important pour moi, je lui dois beaucoup.

Avez-vous aussi pensé à laisser tomber?

Il y a cette histoire de Noël 1986, où le directeur sportif de Buffalo m'a dit: «On t'envoie à Rochester pour une semaine, pour que tu aies un peu de temps de glace. Mais quand je suis arrivé à Rochester, il y avait 24 cannes prêtes pour moi. J'ai alors compris: ils veulent que je reste plus d'une semaine. Mais laissez-moi vous raconter une histoire à ce sujet...

S'il vous plaît.

C'est l'histoire d'Hernán Cortés, le conquistador du XVIe siècle. Il a débarqué avec ses bateaux et ses hommes sur la côte de l'Amérique centrale. Sur le rivage se trouvaient des milliers d'indigènes, armés jusqu'aux dents. Il a regardé autour de lui, a fait descendre ses hommes des grands bateaux dans les chaloupes pour le débarquement et a donné un ordre : «Mettez le feu aux bateaux». Selon la devise: soit on gagne, soit on meurt. Moi aussi, j'étais un peu comme ça. Je ne connaissais pas d'alternative. Je ne voulais à aucun prix retourner en Allemagne ou en Europe. Peut-être qu'à 20 ans, j'étais tout simplement naïf. Mais retourner en Europe n'a jamais été une option pour moi, et ça m'a aidé.

Vous avez été drafté au 11e tour en 1983. Quels souvenirs en gardez-vous?

Aujourd'hui, le repêchage de NHL est une affaire mondiale et un spectacle, mais à l'époque, je ne m'en suis pas rendu compte du tout. Mon coéquipier canadien-allemand Harry Pflügl à Cologne recevait toujours de sa mère les copies du «Toronto Star», un journal du Canada. Un matin, il est soudain venu me voir dans le vestiaire et m'a dit: «Uwe, tu as été drafté par Buffalo». J'ai regardé la page du journal, il y avait des numéros et des noms imprimés en tout petits caractères, et je n'ai rien compris du tout. J'ai juste demandé: «Harry, c'est quoi une draft?»

Vous ne vous intéressiez pas du tout à la NHL?

Intéressé n'est pas le mot exact. Il n'y avait pas ou peu d'informations à l'époque. Les seuls matches de NHL que l'on pouvait voir, il fallait se les procurer sur des cassettes VHS. Je savais qu'il y avait les Canadiens de Montréal, les Oilers d'Edmonton et Wayne Gretzky. Mais Buffalo? J'ai dû d'abord chercher où c'était.

Comment se déroulait un transfert outre-mer dans les années 1980?

C'était compliqué. J'avais une clause de sortie dans mon contrat avec Cologne. Il est incroyable que mes parents - ma mère employée de la fonction publique, mon père chauffeur de taxi, tous deux sans expérience dans le monde du hockey - y aient pensé. Cologne s'est ensuite opposé et a prétendu qu'il manquait certaines signatures.

Comment les choses ont-elles évolué?

Les Américains ont payé 100 000 dollars pour moi. Buffalo a envoyé son assistant du directeur sportif en Allemagne, avec dans ses bagages une mallette contenant 100'000 dollars en espèces. C'était comme dans un film. Il est arrivé à Cologne, a posé la valise sur la table et a expliqué: «Voici 100'000 dollars en petites coupures. C'est le montant du transfert pour Uwe Krupp. Soit vous acceptez les 100'000 maintenant et signez l'autorisation, soit je reprends l'argent, nous envoyons nos avocats et dans trois semaines, il jouera de toute façon pour nous». Cologne a alors cédé.

Comment se serait déroulée votre carrière si vous aviez mesuré 1,78m et non 1,98m?

En étant réaliste, il faut reconnaître que je n'aurais probablement jamais été remarqué. C'est la taille qui m'a ouvert les portes. J'étais grand et, pour l'époque, j'étais rapide et je patinais bien. Mais repêché au 11e tour... Buffalo a tout simplement fait un pari. Même les Soviétiques ont été draftés avant moi alors que pour eux, il fallait partir du principe qu'ils ne pourraient jamais jouer en Amérique du Nord pour des raisons politiques. Personne aux États-Unis n'e comptait sur ce garçon venant d'Allemagne, qui était encore à l'époque un pays en développement pour le hockey sur glace.

Comment vous a-t-on accueilli, vous, le jeune et grand Allemand?

Au début de mon séjour à Buffalo, j'étais assis pendant un déplacement à côté d'un coéquipier dans l'avion. Nous avons parlé un peu. Puis il m'a dit: «Tu sais que tu es en train de prendre la place d'un jeune Canadien?» Qu'est-ce que tu réponds à cela, toi qui as 20 ans? C'est à ce moment-là au plus tard que j'ai compris: en tant qu'Européen, tu es vu d'un autre œil.

En Amérique du Nord, les Européens ont longtemps été considérés comme trop mous pour la NHL. Vous aussi, malgré votre stature imposante?

Bien sûr. Mais je n'en savais rien. Et là encore, j'étais un peu naïf... Mais j'avais des coéquipiers formidables: Lindy Ruff, Mike Foligno, Dave Andreychuk, des personnages de premier plan qui savaient que je n'étais pas conscient de ce à quoi j'allais être confronté. Nous jouions à Detroit quand Lindy Ruff m'a pris à part et m'a montré un papier avec les statistiques des joueurs. Je les ai regardées et j'ai vu: «Aha, Steve Yzerman. Pas mal de buts et de passes décisives». Lindy Ruff m'a alors dit: «Non, tu dois regarder ici: Joey Kocur a tant et tant de minutes de pénalité, Bob Probert tant et tant. S'ils sont sur la glace en même temps que toi, ils vont te tomber dessus». On apprend vite.

Et ensuite?

Bien sûr, ça aide d'être grand, physiquement en forme, jeune et un peu bête... A Rochester, j'étais le seul joueur avec une visière sur le casque. Avant le premier derby avec Hershey, l'équipe ferme de Philadelphie, John Van Boxmeer m'a montré du doigt dans le vestiaire en disant: «Ce grand garçon-là, il n'a pas besoin de visière». Parce qu'en se battant à mains nues, on peut se blesser sur le plexiglas. Tu sais alors ce qui l'intéresse chez toi...

Est-il vrai que votre taille a aussi joué un rôle lorsque vous avez rencontré Claire, votre femme actuelle ?

Maintenant, les vraies questions arrivent (rires).

Vous mesurez 1,98 m, votre femme 1,94 m, et vous vous êtes vus par-dessus toutes les têtes dans un bar en vacances à Ibiza.

C'est vraiment comme ça que ça s'est passé! Puis nous avons échangé nos adresses e-mail. Elle est repartie à Londres et nous sommes restés en contact. Au fil des années, nos enfants T.J. et Izzy sont nés de cette relation. Et ma famille vit à Cologne.

En Suisse, on vous connaît surtout comme entraîneur de l'équipe nationale allemande et pour la Coupe du monde 2010 dans votre pays. Pourtant, vous avez failli ne pas participer au tournoi à l'époque.

Je ne sais pas à quel point j'étais vraiment proche de la retraite. Mais oui, c'était une période difficile. Ma femme de l'époque était atteinte d'un cancer.

Maintenant, vous êtes entraîneur à Lugano. C'est la première fois que vous êtes séparé de votre famille?

Exactement, et c'est étrange. J'ai connu cela avec mes fils aînés, car j'ai souvent fait des voyages à l'extérieur en Amérique du Nord. Maintenant, je vis la paternité d'une manière totalement différente. Je suis beaucoup plus présent dans la vie de mes enfants.

C'est la troisième fois de votre carrière que vous prenez en charge une équipe en plein milieu de la saison. Les avantages?

La situation «tout nouveau» peut libérer beaucoup d'énergie à court terme. C'est l'approche, et c'est sur cela que tu te bases en tant qu'entraîneur. J'ai repris Cologne en 2020 après 17 défaites consécutives. Mais c'était en Allemagne, où je connaissais un peu mieux les joueurs. Ici à Lugano, c'est différent, mais passionnant, et c'est un défi total où personne ne se trouve dans sa zone de confort.

Les gens qui ont partagé un vestiaire avec vous disent que, sur un discours, vous pouvez donner envie aux gens de casser les murs. Est-ce là votre méthode?

C'est comme ça que je me sens avant un match, tout simplement. Bien sûr, je réfléchis à ce que je vais dire. Il s'agit toujours de savoir ce dont l'équipe a besoin pour gagner le prochain match. On dit de moi que j'ai le don de motiver une équipe. En Amérique du Nord, ce type de coaching est très répandu, mais il doit toujours être authentique. Un autre facteur est que le respect doit être présent des deux côtés. Ca ne peut fonctionner qu'ainsi.

Vous avez dit un jour qu'un entraîneur ne peut inspirer qu'en partie la mentalité de gagnant chez les joueurs. La base doit déjà exister. Dans quel état d'esprit trouve-t-on une équipe en crise?

Je vois toujours les choses ainsi. Tu rencontres un groupe de joueurs qui est affecté par de nombreux petits détails et qui ne peut donc plus jouer librement. Tu dois alors réussir à leur donner envie de jouer. Ils doivent s'éloigner de toutes les influences extérieures comme les réseaux sociaux, les médias et les fans. Le brouillard doit se dissiper chez ces joueurs ambitieux et performants. Alors, les forces et les qualités individuelles se révèleront à nouveau.

Votre priorité à Lugano?

Il s'agit toujours du prochain match, et nous verrons ensuite à quoi ressemble le monde après quelques jours. Il est important que nous nous concentrions sur notre chemin commun et notre développement en tant qu'équipe et que nous ne nous laissions pas distraire par quoi que ce soit.

Lugano est connu pour être un endroit chaud. Comment percevez-vous l'ambiance?

On sent une certaine tension. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de passion et d'émotions dans les matches, et que tout le monde veut bien faire. Tout le monde est motivé et veut que Lugano gagne. L'équipe doit être une unité. Nous sommes dans un processus, l'équipe est soudée et je suis vraiment fier des garçons.

Votre contrat court jusqu'à la fin de la saison. Vous imaginez-vous travailler à nouveau à Lugano ou ailleurs en Suisse l'automne prochain?

Je me répète: est-ce que cette idée m'aide à réussir maintenant? Je suis convaincu que plus tu es bon en tant que joueur, comme en tant qu'entraîneur, plus les clubs s'intéressent à toi. Plus l'équipe aura du succès, plus les portes s'ouvriront.