Les Aigles s'en sortent par les plumes face à Rapperswil

Mené 0-1, Genève-Servette s'est finalement imposé 3-1 contre Rapperswil et demeure invaincu en 2026. Les Aigles ont pu compter sur la présence de Jason Akeson, passeur décisif pour son premier match en Suisse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cette troisième rencontre de l'année semblait devoir se dérouler sous les meilleures auspices pour les Genevois. Victorieux de leur deux premiers matches de l'année, les Aigles pouvaient compter sur un renfort intéressant: Jason Akeson. Le Canadien a obtenu son passeport suisse en début de semaine et a pu tout de suite prendre place sur la glace.

Face au GSHC, Rapperswil s'est déplacé avec une dizaine d'absents. Bref, tout semblait augurer d'une soirée de gala aux Vernets.Encore fallait-il rapidement marquer le 1-0 pour couper les jambes adverses. Problème? Cette ouverture du score a tardé à venir malgré quelques occasions nettes pour Jesse Pululjärvi ou Tim Bozon à deux reprises.

Maillet tape à côté

Les Saint-Gallois, bien que sévèrement diminués, ont également eu deux opportunités de tromper Stéphane Charlin. Valentin Hofer s'est présenté seul face à lui dès la 11e minute. Il n'a toutefois pas su loger le puck au même endroit. Philippe Maillet aurait pu donner un coup de massue sur la tête des Genevois. Mais le Québécois, lui aussi, a trop bricolé devant le gardien genevois pour parvenir à clouer le bec des Aigles.

La seconde période a vu les Grenat presser, presser et encore presser. Tim Bozon et Jesse Pululjärvi (21e) ont été les premiers à mettre Melvin Nylffeler sous pression. Ils ont été imités par Marcus Granlund (27e) et Sakari Manninen (32e). les deux joueurs finlandais ont touché la barre transversale du but saint-gallois. Un power-play consécutif à une faute d'Igor Jelovac a bien failli débloquer la situation. Mais Marc-Antoine Pouliot s'est heurté à trois reprises à la jambière gauche du gardien adverse (38e). Malgré 19 tirs à 8 lors de ce second tiers en faveur des joueurs locaux, aucun but n'a été marqué.

Akeson à la passe

Les visiteurs ont commencé l'ultime période par une période de supériorité numérique à la suite d'une faute de Vincent Praplan. Pire! Une sanction contre Josh Jooris a condamné Genève à défendre durant 1'15'' à 3 contre 5. S'ils ont tenu jusqu'au retour du premier homme puni, les Aigles ont capitulé en simple infériorité numérique. Sandro Zangger a pu reprendre victorieusement un rebond accordé par Stéphane Charlin (42e, 0-1).

Paradoxalement, cette ouverture du score adverse a réveillé les hommes de Ville Peltonen qui ont ensuite passé la deuxième. C'est tout d'abord Sakari Manninen qui a égalisé (47e). Quatre minutes plus tard, Valentin Hofer se présentait à nouveau seul face à Stéphane Charlin. L'international suisse des Vernets s'en est encore une fois sorti à son avantage. Vincent Praplan punissait les Saint-Gallois une poignée de secondes plus tard sur une passe de... Jason Akeson. Pour son premier match en Suisse, le Canadien a donc offert le but au Valaisan (51e, 2-1). Les visiteurs ne s'en sont pas remis et ont encore concédé le 3-1. dans la cage vide par Jimmy Vesey (60e).

Au classement, Genève-Servette grimpe à la quatrième place, puisque Lugano ne jouait pas ce mardi soir. Mieux, les hommes de Ville Peltonen prennent leurs distances avec la septième place occupée par Rapperswil. L'écart est désormais de sept longueurs.