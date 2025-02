Il y a deux ans, Genève et Lausanne étaient dans l'exacte situation inverse

Le 1er février 2023, Genève était leader de National League et Lausanne avant-dernier. Deux ans plus tard, les deux équipes ont échangé leur position. Blick se replonge dans le passé récent.

Miikka Salomäki et Yohann Auvitu jouaient à l'époque pour les deux clubs. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Le hockey sur glace va vite. Très vite. Preuve en est la situation d'il y a deux ans. Le 2 février 2023 au matin, Genève-Servette était le leader de National League. Lausanne, de son côté, pointait au 13e rang devant le HC Ajoie, mais pas très loin des places de vacanciers.

Ce dimanche 2 février 2025, les deux équipes lémaniques se retrouvent aux Vernets. Et en l'espace de 731 jours, tout ou presque a changé dans les clubs. Si Genève a depuis remporté son premier titre de champion suisse et a même soulevé la Champions Hockey League, Lausanne est parvenu à atteindre la première finale de son histoire. Surtout, les deux clubs ont échangé leurs places au classement. Si Lausanne est désormais leader, Genève pointe à l'avant-dernière position. Fou.

17 Genevois sont encore là

Il faut dire que les deux équipes ont beaucoup changé en l'espace de 24 mois. Déjà, Geoff Ward est désormais un entraîneur établi et reconnu en National League. Du côté des Aigles, exit Jan Cadieux et place à Yorick Treille, son assistant. Au niveau des effectifs, il y a aussi eu de nombreux changements par rapport au match du 6 janvier 2023 entre les deux équipes.

Dans les rangs des Lions, 12 joueurs sont encore là: Lukas Frick, Joël Genazzi, Aurélien Marti, Makai Holdener, Andrea Glauser, Ken Jäger, Jason Fuchs, Michael Raffl, Damien Riat, Tim Bozon et Fabian Heldner (blessé). Chez les Aigles, il y en a cinq de plus qui appartient toujours à l'effectif – les 12 qui étaient sur la glace: Gauthier Descloux, Robert Mayer, Giancarlo Chanton, Roger Karrer, Simon Le Coultre, Marc-Antoine Pouliot, Tanner Richard, Noah Rod, Alessio Bertaggia, Josh Jooris, Marco Miranda et Vincent Praplan. Parmi ses blessés à l'époque, le GSHC comptait Arnaud Jacquemet, Sami Vatanen, Michael Völlmin et Teemu Hartikainen.

Là où les choses ont beaucoup changé, c'est dans la légion étrangère des deux équipes. Si les supporters grenat regrettent sans doute énormément Henrik Tömmernes, Linus Omark, Valtteri Filppula ou Daniel Winnik, ils se rappelleront peut-être aussi que Yohann Auvitu avait rejoint le club à ce moment. Le seul rescapé étranger côté LHC est Michael Raffl, Miikka Salomäki, Robin Kovacs, Cory Emmerton, Daniel Audette ou Martin Gernat ayant continué leur route ailleurs.

Lausanne avait crevé au poteau

Si cette partie avait logiquement été remportée 4-2 par le leader de l'époque, elle a également sonné un déclic pour les Lausannois. Les Lions ont ensuite remporté 12 de leurs 16 matches suivants, mais ils ont, malheureusement pour eux, crevé au poteau lors de la dernière journée face à Zoug. Finalement pour un point, ils ont terminé à la 11e place de National League et ont été prématurément en vacances.

Un scénario pour lequel aujourd'hui, les supporters genevois signeraient sans doute. Leur équipe couche sur six défaite de rang et est engluée à la place synonyme de play-out. Une victoire, comme il y a deux ans aux Vernets, leur ferait le plus grand bien dans le derby. Quant aux Lions, nul doute qu'il aimerait bien vivre, tout comme les Aigles, leur premier titre cette année. Mais le chemin est encore long.