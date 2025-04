Rico Gredig se moque de Zurich, Sven Andrighetto chahuté

1/5 Rico Gredig (à gauche) fait des ravages avec sa quatrième ligne d'attaque contre les ZSC Lions. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Il n'a que 20 ans, mais tout semble si fluide, si simple, qu'on ditait qu'il a fait ça toute sa vie: à peine Dean Kukan, défenseur du ZSC, a-t-il perdu le puck samedi soir que le jeune Rico Gredig surgit pour marquer, avec autant d’élégance que de sang-froid, et offrir à Davos l’ouverture du score face au grand favori de la série. Ce jeune homme inscrit ainsi son tout premier but en play-off.

Que ressent-on dans un moment pareil? «C’est vraiment génial de marquer contre Zurich, surtout de cette manière. J’ai dû attendre quelques matchs pour y arriver, donc c’est d’autant plus beau que j'aie enfin réussi», savoure-t-il.

Depuis le début des play-off, la quatrième ligne offensive de Davos impressionne par sa solidité. Le vétéran Marc Wieser (37 ans) stabilise ses deux jeunes coéquipiers fougueux, Rico Gredig et Julian Parrée. Ce dernier compte déjà deux buts en séries éliminatoires: un en quart de finale contre Zoug, l’autre dans cette demi-finale contre Zurich. De son côté, Rico Gredig, en position de centre, ne ménage pas ses efforts.

Rico Gredig est «facile à coacher»

Pas étonnant que l'ancien junior de Coire ait attiré l’attention des recruteurs de NHL. L’été dernier, il a d’ailleurs été sélectionné au sixième tour de la draft par les New York Rangers. Une surprise qu’il a apprise en rentrant du cinéma: «Je me suis arrêté sur le bord de la route pour digérer la nouvelle», raconte-t-il dans les colonnes du «Davoser Zeitung». Peu après, la franchise l'appelait pour l’inviter à son camp de développement à New York.

Pour Rico Gredig, cette saison marque son passage du hockey junior à l’élite. Et autant dire que l'examen est réussi. «Pour son âge, il est déjà très mature», salue Jan Alston, le directeur sportif du HC Davos. «Il gère la pression du repêchage et son rêve de NHL avec beaucoup de professionnalisme. En plus, Rico a soif d’apprendre et est très facile à coacher.» Son temps de glace – presque dix minutes lors du quatrième match – récompense son engagement sans relâche et sa mentalité exemplaire.

«Nous pouvons les battre»

Il décrit ainsi son premier but en play-off: «J'ai simplement essayé de mettre le puck devant le but le plus rapidement possible. À revers, le gardien ne peut pas bien lire la trajectoire, elle est entrée par le haut. C'était beau». D'une manière générale, le jeune centre voit la clé du succès dans le fait de prendre moins de pénalités. «À cinq contre cinq, nous sommes aussi bons que Zürich, voire meilleurs. Si nous restons à l'écart du banc des pénalités, nous pouvons les battre».

Ce n'est pas seulement en raison des pénalités que la différence entre les matches à domicile et à l'extérieur est frappante. Pourtant, le HCD doit réussir à gagner une fois à Zurich pour atteindre la finale. Pourquoi les Lions jouent-ils si différemment à Davos? «Peut-être que l'air en altitude leur pose problème», plaisante Rico Gredig, avant d'ajouter sérieusement: «A Zurich, nous devons jouer comme ici. Nous devons détruire leur jeu, tenir en échec la ligne avec Malgin et Andrighetto, enlever leur vitesse et être l'équipe la plus physique». Cela semble simple, non?

En tout cas, un homme qui semble nerveux s'appelle Sven Andrighetto. La preuve? L'un des meilleurs joueurs du championnat n'a pas manqué de chambrer le public davosien après une mise en échec d'un joueur davosien sur sa personne. Les ZSC Lions sont définitivement plus à l'aise chez eux que dans les Grisons... Et pourtant, il faudra bien revenir une fois à Davos, jeudi prochain. Pour clore la série, s'y faire éliminer, ou s'offrir un septième match?

0:25 Après une charge contre lui: Sven Andrighetto s'en prend aux supporters de Davos