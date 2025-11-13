DE
FR

Le TF a tranché
Sunrise condamnée à payer 29,1 millions pour avoir bloqué l'accès aux matches de hockey

Sunrise, successeur d'UPC Suisse, doit payer une amende de 29,1 millions de francs pour infraction aux règles de concurrence. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'entreprise concernant la retransmission de matches de hockey sur glace.
Publié: il y a 35 minutes
Le Tribunal fédéral a rejeté l'appel de Sunrise.
Photo: Sven Thomann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Sunrise, qui a pris la succession d'UPC Suisse, doit payer une sanction de 29,1 millions de francs en raison d'une infraction aux règles de la concurrence lors de la mise à disposition de retransmission de matches de hockey sur glace. Le Tribunal fédéral rejette un recours de la société de télécoms. Dès 2017, l'ancienne société UPC Suisse (aujourd'hui Sunrise) détenait une position dominante au niveau national pour la mise à disposition des retransmissions des matches de la National Hockey League et de la Swiss Hockey League. Tel est le constat du Tribunal fédéral dans un arrêt publié jeudi.

UPS avait acquis à l'été 2016 les droits exclusifs de retransmission des matches pour 5 ans dès la saison 2017-2018. Par la suite, la société avait refusé de soumettre des offres de diffusion à Swisscom, respectivement à ses plateformes de TV payantes. Les diffusions de matches de hockey touchaient, selon la 2e Cour de droit public, des contenus indispensables au fonctionnement de la concurrence sur le marché des plateformes TV. Le tribunal a aussi rejeté les griefs de la recourante concernant le montant de la sanction. Celle-ci reste fixée à 29,1 millions de francs, comme l'avait décidé le Tribunal administratif fédéral. (arrêt 2C_683/2023 du 24 septembre 2025)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
Lausanne HC
23
18
40
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
22
15
38
5
EV Zoug
EV Zoug
21
6
37
6
ZSC Lions
ZSC Lions
22
17
37
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
22
-9
36
8
HC Lugano
HC Lugano
22
9
34
9
SCL Tigers
SCL Tigers
22
-2
30
10
EHC Bienne
EHC Bienne
21
0
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
HC Ajoie
22
-37
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
