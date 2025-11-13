Sunrise, successeur d'UPC Suisse, doit payer une amende de 29,1 millions de francs pour infraction aux règles de concurrence. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'entreprise concernant la retransmission de matches de hockey sur glace.

Le Tribunal fédéral a rejeté l'appel de Sunrise. Photo: Sven Thomann

Sunrise, qui a pris la succession d'UPC Suisse, doit payer une sanction de 29,1 millions de francs en raison d'une infraction aux règles de la concurrence lors de la mise à disposition de retransmission de matches de hockey sur glace. Le Tribunal fédéral rejette un recours de la société de télécoms. Dès 2017, l'ancienne société UPC Suisse (aujourd'hui Sunrise) détenait une position dominante au niveau national pour la mise à disposition des retransmissions des matches de la National Hockey League et de la Swiss Hockey League. Tel est le constat du Tribunal fédéral dans un arrêt publié jeudi.

UPS avait acquis à l'été 2016 les droits exclusifs de retransmission des matches pour 5 ans dès la saison 2017-2018. Par la suite, la société avait refusé de soumettre des offres de diffusion à Swisscom, respectivement à ses plateformes de TV payantes. Les diffusions de matches de hockey touchaient, selon la 2e Cour de droit public, des contenus indispensables au fonctionnement de la concurrence sur le marché des plateformes TV. Le tribunal a aussi rejeté les griefs de la recourante concernant le montant de la sanction. Celle-ci reste fixée à 29,1 millions de francs, comme l'avait décidé le Tribunal administratif fédéral. (arrêt 2C_683/2023 du 24 septembre 2025)