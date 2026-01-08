Que se passe-t-il avec cet ancien défenseur de Gottéron?

Raphael Diaz est à la bande au lieu d'être sur la glace. Jusqu'ici rien n'anormal dans son processus de guérison après sa blessure. Mais le défenseur de 39 ans n'est plus en mesure de jouer depuis une bagarre... fin septembre!

Nicole Vandenbrouck

Un nouveau visage est apparu sur le banc de l’EV Zoug peu avant Noël: Raphael Diaz. Pas prêt à sauter sur la glace, comme d'habitude mais derrière la bande, plus loin. Comme un simple observateur, au fond? «Non», précise l’entraîneur principal Michael Liniger. «Il s’agit en réalité d’une étape de son retour.» Sur la liste des blessés publiée sur le site du club, Raphael Diaz figure avec la mention «touché au haut du corps» depuis le 23 septembre, date du match contre Davos.

La scène fatidique s'est produite à la mi-match de cette rencontre électiruqe. Engagé dans un duel avec Matej Stransky, le défenseur zougois chute. Le capitaine du HC Davos l’écrase encore avec sa canne. Furieux, Raphael Diaz se relève et s’en prend à son adversaire. Depuis cet épisode, le retour de l'ancien défenseur de Gottéron, qui a signé l'été dernier à Zoug, se fait attendre.

L’organe de l’équilibre touché

Trois mois et demi plus tard, Raphael Diaz revient en détail sur ce qui s’est passé – et sur les raisons d’une convalescence aussi compliquée. «En tombant, j’ai perdu toute la tension de mon corps. C’est précisément à ce moment-là que j’ai reçu deux coups au menton. Ma mâchoire s’est déplacée.»

Les premiers symptômes laissaient penser à une légère commotion cérébrale. «Le lendemain, je me disais que je pourrais rejouer dans une ou deux semaines», se souvient-il. Une erreur de jugement. Car un problème persistait : «J’avais régulièrement des vertiges. Les rotations rapides sur la glace me donnaient le tournis et j’avais de la peine à rester concentré.»

Des examens plus approfondis ont alors été menés. Verdict: les coups au menton ont endommagé l’organe de l’équilibre. La mâchoire se termine à proximité de l’oreille interne, qui a vraisemblablement été touchée lors du déplacement de l’os.

L’incertitude, l’épreuve la plus difficile

Pour ce vétéran du hockey, le plus dur reste l’incertitude. Impossible d’établir un calendrier précis pour la guérison. «Il faut simplement du temps et de la patience. Ceux qui ont déjà vécu ça savent de quoi je parle», explique Raphael Diaz, capitaine de l’équipe de Suisse lors du Mondial 2018 (médaillé d'argent), qui fêtera ses 40 ans vendredi.

Le défenseur doit constamment trouver le juste équilibre entre rester actif et ne pas surcharger son corps. «Après un effort, je dois attendre le lendemain pour savoir comment je me sens. Il faut y aller étape par étape.» Les petits progrès servent de moteur. Car au début, même jouer tranquillement à la maison avec ses enfants provoquait une aggravation des symptômes.

Depuis, Raphael Diaz a repris l’entraînement collectif. En maillot rouge, donc sans contact. Il teste actuellement sa capacité à enchaîner les virages rapides. «Aller tout droit ou skier vite ne pose aucun problème.»

L’idée que le temps puisse lui manquer – son contrat arrivant à échéance à la fin de la saison – lui traverse-t-elle parfois l’esprit? Ou même celle de la retraite? «C’est humain, non? Bien sûr qu’on se pose des questions sur l’avenir.» Mais il le martèle: le hockey reste sa passion et il veut retrouver la glace le plus vite possible.

C’est dans cet esprit que l’entraîneur Michael Liniger lui a proposé de s’asseoir sur le banc lors des matches, afin de se réhabituer au bruit, au rythme et à l’intensité des rencontres. Pour l’heure, aucun pronostic précis n’est toutefois avancé concernant son retour à la compétition.



