Antti Suomela a de la peine actuellement en play-off. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

1 Antti Suomela (attaquant)

Photo: keystone-sda.ch

Le Finlandais est sans doute la plus grande déception du Lausanne HC durant ces play-off. Pour la deuxième fois Top Scorer après la saison régulière, Antti Suomela n'est pas autant dominant depuis début mars. Le buteur d'Espoo a le blues, lui qui n'a d'ailleurs inscrit qu'un seul but dans ces séries, lors du premier match face à Langnau.

On vient presque à se demander si celui qui est lié avec le LHC jusqu'à la fin de la saison 2026/27 est un joueur de play-off. L'année dernière, il avait certes inscrit 11 points, mais 36% d'entre eux étaient tombés lors du même match (l'acte VI des quarts de finale à Davos).

De manière globale, c'est toute la première ligne qui toussote depuis le début des séries. Si Damien Riat s'en sort bien, notamment grâce à son rôle en box play, Ahti Oksanen a également beaucoup de mal à se mettre en évidence. Un réveil de la ligne de parade est obligatoire si Lausanne compte poursuivre son aventure.

2 Kevin Pasche (gardien)

Photo: Getty Images

Les interrogations de l'été dernier, au moment où Lausanne a annoncé partir avec son jeune gardien de 22 ans, ont été largement effacées durant la saison régulière. Oui, Kevin Pasche est un portier de National League. Et pas n'importe lequel puisqu'il a réalisé 9 blanchissages, à une seule longueur du record de Leonardo Genoni. Tout ça pour sa première saison en tant que titulaire.

Sauf qu'en play-off, le Vaudois doit mieux faire. Lui qui pointait à 92,58% d'arrêts lors des 52 premiers matches est tombé à 90,85% sur les 11 derniers. Pas suffisant pour permettre au LHC d'atteindre une deuxième finale de rang actuellement. Pire, sa taille, qui est un avantage dans nombre de situations, a été un défaut lors des deux buts en deuxième prolongation de Fribourg.

Face à Reto Berra et son expérience, Kevin Pasche est clairement en train de perdre son duel à distance. Sans non plus être mauvais, le portier n'a réalisé que peu de performance de choix dans ces play-off. Tout le contraire du gardien fribourgeois, très bon à chacune de ses sorties.

3 Théo Rochette (attaquant)

Photo: Getty Images

Excellent lors de la saison régulière et du quart de finale face à Langnau, Théo Rochette a perdu de sa superbe face à Fribourg. Auteur de 9 points (6 buts, 3 assists) contre les Emmentalois, le Canado-Suisse n'en a pas inscrit le moindre contre les Dragons.

Pourtant, le talent, le No 90 l'a. Il l'a prouvé lors des 38 matches de saison régulière qu'il a disputés, avec 31 points. Ses 16 buts en ont fait le deuxième meilleur marqueur du LHC, malgré ses 14 rencontres de moins que Damien Riat.

Mais actuellement face à Gottéron, il cale. Et de manière générale, c'est sa ligne avec Dominik Kahun et Jason Fuchs qui a de la peine face à la troupe de Lars Leuenberger, elle qui avait fait la différence face à Langnau. Ce n'est sans doute pas pour rien que, lors de l'acte IV, Geoff Ward a décidé de séparer le trio et de mettre Théo Rochette aux côtés de Raphael Prassl et Ken Jäger. Un déclic qui n'a pas eu lieu.

4 Andrea Glauser (défenseur)

Photo: Getty Images

Même s'il a signé à Fribourg pour la saison prochaine et jusqu'en 2032, Andrea Glauser est un féroce compétiteur et il veut empêcher ses futurs coéquipiers d'atteindre la finale. Cerise sur le gâteau s'il peut arriver dans le vestiaire de la BCF Arena auréolé d'un titre de champion de Suisse.

Sauf que pour y parvenir, le défenseur lausannois doit élever son niveau. L'un des piliers de l'arrière-garde du LHC commet des erreurs indignes de son statut. Preuve en est, samedi soir lors de l'acte IV, c'est lui qui est pénalisé sur le 2-1 fribourgeois avant de perdre la rondelle sur le but en prolongation de Jan Dorthe.

Offensivement, le Fribourgeois de Lausanne est aussi à la peine, lui qui n'a inscrit que deux points durant ces play-off et a dû attendre le 3e match de la demi-finale pour trouver le chemin des filets.

5 Geoff Ward (entraîneur)

Photo: keystone-sda.ch

La saison dernière, l'entraîneur du LHC avait outcoaché Christian Dubé en demi-finales et était l'un des (si ce n'est le) grands artisans de l'incroyable parcours lausannois jusqu'au septième match de la finale face à Zurich. Lors de cette saison régulière, Geoff Ward a de nouveau montré pourquoi il méritait amplement son titre de technicien de l'année.

Un an plus tard, l'histoire se répète, mais dans l'autre sens. Cette fois, le Canadien ne semble pas trouvé les solutions pour faire sauter le verrou fribourgeois en zone neutre et, petit à petit, Gottéron prend l'ascendant sur son équipe.

Pire, il tâtonne avec son effectif depuis le début des play-off. Si l'on met de côté les blessures, Geoff Ward a, dès le premier match face à Langnau, chamboulé son effectif. Après avoir tenté de jouer à cinq attaquants étrangers, il est revenu à ce qui avait fait son succès durant la saison régulière. Mais il a fallu attendre l'acte II face à Fribourg pour qu'il aligne Lauri Pajuniemi, l'un des joueurs importants de son effectif. Une décision prise trop tard?