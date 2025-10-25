Lausanne s'impose largement face à Ambri

Lausanne - Ambri 5-1
Lausanne s'est facilement défait d'Ambri à la Gottardo Arena 5-1. Jäger (15e) puis le capitaine Riat à peine une minute plus tard ont mis les visiteurs sur orbite. Brännström (39e), Caggiula (44e) puis Rochette, à 5 contre 4 (44e), ont ensuite assuré le succès vaudois, tandis que Virtanen a sauvé l'honneur des Léventins à la 43e. S'il s'agit de la troisième victoire d'affilée du LHC, c'est la première de la série à se concrétiser durant le temps réglementaire.
Genève - Bienne 6-0
Au lendemain d'une défaite à Ambri où les Genevois ont pris cinq buts en vingt minutes, la réaction des hommes de Ville Peltonen a été spectaculaire. À la patinoire des Vernets, Genève-Servette a tué le match dès le premier tiers, durant lequel tant Granlund que Praplan ont scoré à deux reprises. Chanton et Ignavicius sont venus se joindre à la fête pour sceller le score en 3e période. Côté seelandais, les joueurs de Martin Filander ont concédé une quatrième défaite en cinq matches.
Fribourg - Berne 1-2 tab
Dans le derby des Zähringen, Fribourg-Gottéron s'est incliné 2-1 aux tirs au but, sa deuxième défaite à domicile de la saison. A St-Léonard, ce sont le Bernois qui ont frappé en premier avec Müller, qui a réussi à tromper le portier Berra en fin de deuxième période (39e). Sandro Schmid, dont la prolongation de contrat jusqu'en 2030 a été annoncé juste avant le coup d'envoi, a égalisé à 22'' de la sirène finale. Lors du «shootout», Häman a marqué à deux reprises pour les Bernois, ne laissant qu'un point aux Dragons.
Davos - Langnau 4-3
Davos a peiné à faire sauter le verrou de Langnau, que les Lions vaudois avaient également difficilement battu la veille. Contrairement aux Lausannois, le club grison a gagné dans le temps réglementaire (5-3), sa 15e victoire de la saison en 60 minutes. Le leader de National League a été tenu en échec jusqu'à la 53e, où son top scorer Stransky a inscrit le 3-2 en supériorité, rapidement imité par Frehner (55e) et Knak dans la cage vide (59e).
Kloten - Zurich 1-4
Zurich, champion de Suisse en titre, s'est imposé 4-1 sur la glace de Kloten, après 6 défaites consécutives en National League.
Lugano - Rapperswil 3-0
Dauphin de Davos, Rapperswil a fait une bien mauvaise opération à Lugano. Les Tessinois ont fait mordre la poussière à «Rappi» (3-0) pour remporter leur 4e succès d'affilée et remonter à la 8e place du classement.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
19
37
52
2
Rapperswil-Jona Lakers
19
11
39
3
Lausanne HC
20
23
37
4
EV Zoug
19
7
34
5
HC Fribourg-Gottéron
19
12
33
6
Genève-Servette HC
19
-11
33
7
HC Lugano
19
5
28
7
ZSC Lions
19
5
28
9
SCL Tigers
19
-5
24
10
EHC Bienne
18
-2
23
11
EHC Kloten
20
-15
21
12
SC Berne
18
-11
20
13
HC Ambri-Piotta
19
-23
19
14
HC Ajoie
19
-33
8