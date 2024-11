Ronalds Kenins a trouvé un point de chute après avoir quitté Lausanne

Ronalds Kenins a joué durant sept saisons au Lausanne HC. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il ne le savait pas ce soir-là, mais Ronalds Kenins a disputé son dernier match avec le Lausanne HC lors de l'acte VII de la finale en mai dernier contre les Zurich Lions. Sur la feuille pour cette rencontre décisive, le Letton à licence suisse a patiné durant plus de huit minutes et a, du même coup, mis un terme à son aventure lausannoise qui durait depuis 2018.

Aujourd'hui âgé de 33 ans, le Letton va tenter de se relancer après avoir signé, selon nos informations, une entente avec le CP Berne. Dans la capitale, Ronalds Kenins pourrait avoir sa chance dans un effectif qui manque encore un peu de profondeur, notamment sur la troisième et la quatrième ligne, là où il évoluait ces dernières saisons à la Vaudoise aréna.

Arrivé au LHC auréolé d'un titre national décroché avec les Zurich Lions, Ronalds Kenins a vécu quatre bonnes premières saisons avec à chaque fois entre 20 et 35 points. De quoi justifier les espoirs placés en lui. Et puis tout s'est compliqué entre le joueur et son club. Lors des deux dernières saisons, c'était devenu clair que son avenir à Lausanne était bouché malgré un contrat valable jusqu'au terme de la saison 2025/2026.

À 33 ans, est-il capable de relancer la machine? Si le CP Berne a accepté de lui offrir cette chance, il faut croire que les dirigeants de la capitale ont décelé un potentiel chez celui qui a porté le No 81 des Lions vaudois pendant 330 matches. Au total, il a tout de même inscrit 134 points. Avec ce contrat, il sait désormais ce qu'il lui reste à faire: saisir cette opportunité qui paraissait quasi inimaginable voici quelques jours encore.