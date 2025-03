Sandro Schmid et les Fribourgeois devront trouver une solution devant Philip Wüthrich. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Depuis le début de cette série, la question du gardien de Berne était centrale. Mais depuis que Jussi Tapola a décidé de relancer Philip Wüthrich, ce dernier a répondu présent. Ce mercredi soir, il sera sur la glace et lève déjà une interrogation avant cet acte décisif. Il en reste d'autres. On fait le tour.

1 Le karma existe-t-il?

Oui, ce n'est pas très analytique comme question, ni même très hockeyistique. Mais ne dit-on pas que les septièmes matches d'une série peuvent parfois virer dans l'irrationnel. Alors la question est toute simple. Waltteri Merelä va-t-il regretter d'avoir joué avec le karma en allumant le public fribourgeois lors de l'acte VI? Si sa provocation de bonne guerre n'était finalement pas bien méchante, elle pourrait se retourner contre l'attaquant de la capitale. Et dans ce cas, il se pourrait que les joueurs de Gottéron (et les fans fribourgeois) ne l'oublient pas. Mais, pour rappel, le SCB part avec un net avantage dans cet acte VII puisque l'équipe à domicile s'impose dans l'immense majorité des cas.

2 La boîte fribourgeoise tiendra-t-elle?

Lors du dernier match, Fribourg Gottéron a «tué» la totalité des pénalités accordées aux Bernois. Un 100% qui contraste avec le box play guère efficace du début de série. C'est d'ailleurs en infériorité numérique que les Dragons avaient perdu la cinquième manche de cette rencontre sur un tir de la ligne bleue dévié par le Finlandais Waltteri Merelä. Ce mercredi soir, il sera crucial pour l'équipe de Lars Leuenberger de tenir le coup à 4 (voire 3) contre 5. Et les Fribourgeois ont prouvé que c'était dans leurs cordes depuis le début de cette série de quarts de finale face au SCB.

3 Andreas Borgman ou Daniel Ljunggren?

De retour d'une suspension de trois matches, le premier nommé est à nouveau à disposition de Fribourg Gottéron. Lors de sa seule titularisation de cette série, le défenseur suédois avait été aligné au centre, alors que Daniel Ljunggren, attaquant de métier, était pourtant à disposition de Lars Leuenberger. Le coach va-t-il opter pour la même option ce soir ou va-t-il confier le centre de sa quatrième ligne au transfuge de Thurgovie? Comme Andreas Borgman offre plus de polyvalence, il y a tout de même de bonnes chances qu'il soit sur la glace de la PostFinance Arena. En attaque ou en défense? «Grâce à son retour, j'ai plusieurs cartes supplémentaires dans mon jeu», a simplement remarqué Lars Leuenberger qui n'a pas dévoilé sa main.

4 Comment Fribourg peut-il créer plus?

La seule ligne Schmid-Wallmark-Sörensen, si dominante soit-elle, ne devrait pas suffire à gagner du côté de la capitale. Sept des seize réussites (43%) ont été inscrites par ce trio. Les étincelles doivent venir d'ailleurs. Mais de qui? Depuis le début de ces séries éliminatoires, le trio Vey-Bertschy-Lilja a fait trembler trois fois les filets contre sept pour la première triplette de Lars Leuenberger. Ce n'est pas suffisant. Le technicien sera-t-il tenté de changer quelque chose dans son alignement? Lundi après l'acte VI, le Saint-Gallois se disait satisfait de la performance globale de son équipe. Cela penche pour un statu quo au niveau de l'alignement.

5 Killian Mottet en a-t-il sous la lame?

Qui dit chasseur de buts ne dit plus Killian Mottet. Pourtant, le No 71 des Dragons n'a pas oublié de jouer au hockey pour autant. Cette saison, il n'a toutefois marqué... qu'un but début décembre. Très peu utilisé par Lars Leuenberger, l'ailier a très souvent occupé un poste peu enviable au bout du banc, à patiner un ou deux shifts par match. Difficile d'affoler les statistiques dans ces conditions, c'est évident.

Avec trois buts lors des derniers play-off, il était pourtant le troisième meilleur réalisateur des Dragons. Si son coach veut provoquer l'étincelle (voire point 4), n'y a-t-il pas meilleur allume-feu que Killian Mottet? Et les actes VII n'ont-ils justement pas ce côté irrationnel qui pourrait être personnifié à merveille par un retour de nulle part de l'ancien junior du club?