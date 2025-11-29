Le juge de ligne Zach Steenstra est allongé sur la glace, inerte, après avoir été touché au visage par Jesse Puljujärvi, l'attaquant de Genève-Servette.

Stephan Roth

Lors du duel entre Genève-Servette et Davos (victoire des Grenat 3-2 après prolongation), une frayeur est survenue au début de la troisième période. L'attaquant de la première ligne genevoise Jesse Puljujärvi a reculé le long de la bande, dans la zone centrale. C'est là que se trouvait l'arbitre Zach Steenstra.

Le juge de ligne est alors touché au visage par la canne du Finlandais et est resté inerte sur la glace. Une civière a été amenée sur la glace pour transporter l'officiel, mais celui-ci s'est finalement relevé et a pu quitter la glace.

Jesse Puljujärvi, qui n'a pas vu sa victime, s'est informé et s'est excusé auprès de sa victime, qui est revenu plus tard pour continuer à faire son travail. Et l'attaquant finlandais a finalement marqué le 2-0 et le but décisif dans la prolongation. Tout est bien qui finit bien.