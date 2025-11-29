DE
Gros moment de frayeur pour un juge de ligne aux Vernets
0:51
Genève - Davos:Gros moment de frayeur pour un juge de ligne aux Vernets

Le juge de ligne est resté au sol
Grosse frayeur après un contact entre la canne d'un Genevois et un arbitre

Le juge de ligne Zach Steenstra est allongé sur la glace, inerte, après avoir été touché au visage par Jesse Puljujärvi, l'attaquant de Genève-Servette.
Publié: 29.11.2025 à 23:06 heures
|
Dernière mise à jour: 29.11.2025 à 23:07 heures
Le gardien de ligne Zach Steenstra reste immobile après avoir été touché par la canne de Jesse Puljujärvi.
Stephan Roth

Lors du duel entre Genève-Servette et Davos (victoire des Grenat 3-2 après prolongation), une frayeur est survenue au début de la troisième période. L'attaquant de la première ligne genevoise Jesse Puljujärvi a reculé le long de la bande, dans la zone centrale. C'est là que se trouvait l'arbitre Zach Steenstra.

Le juge de ligne est alors touché au visage par la canne du Finlandais et est resté inerte sur la glace. Une civière a été amenée sur la glace pour transporter l'officiel, mais celui-ci s'est finalement relevé et a pu quitter la glace.

Jesse Puljujärvi, qui n'a pas vu sa victime, s'est informé et s'est excusé auprès de sa victime, qui est revenu plus tard pour continuer à faire son travail. Et l'attaquant finlandais a finalement marqué le 2-0 et le but décisif dans la prolongation. Tout est bien qui finit bien.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
29
45
67
2
Lausanne HC
Lausanne HC
29
25
53
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
29
19
53
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
29
-1
50
5
EV Zoug
EV Zoug
28
3
47
6
HC Lugano
HC Lugano
27
17
46
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
28
-5
46
8
ZSC Lions
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Bienne
EHC Bienne
28
-6
36
10
SCL Tigers
SCL Tigers
28
-2
36
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
EHC Kloten
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Berne
SC Berne
28
-17
30
14
HC Ajoie
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
