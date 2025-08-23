Le transfert de Dario Rohrbach de Langnau au CP Berne pour la saison 2026/27 a été l'un des principaux sujets de l'été dans le petit monde du hockey suisse. Thierry Paterlini, entraîneur des Tigers, a lancé une petite pique aux Ours.

1/5 Thierry Paterlini se réjouit pour Dario Rohrbach qu'il puisse «vraiment toucher le jackpot» au CP Berne. Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

Depuis le 31 juillet, plus de doute: les SCL Tigers vont perdre leur attaquant international Dario Rohrbach (27 ans). Le top-scorer de l'Emmental a signé un contrat de quatre ans dès la saison 2026/27 avec le rival cantonal, le SC Berne.

Vendredi soir (20h15), dans le cadre de la série estivale «Let’s talk about Hockey» sur MySports, les Tigers ont été au centre de l’émission. Leur directeur sportif Pascal Müller et leur entraîneur Thierry Paterlini y ont évoqué les succès de la saison écoulée – dont la qualification en play-off–, les ambitions futures, mais aussi les départs marquants (Stéphane Charlin, Vili Saarijärvi, Aleksi Saarela, Brian Zanetti) et l’arrivée de nouveaux renforts autour du champion olympique finlandais Hannes Björninen. Le transfert déjà acté de Dario Rohrbach sera bien sûr au cœur des discussions.

«Le bon moment» pour Dario Rohrbach

Dans un message vidéo diffusé pendant l’émission, Dario Rohrbach explique sa décision: «J’ai eu le sentiment que c’était le bon moment pour franchir une nouvelle étape. Je voulais aussi trancher tôt afin de ne pas avoir de distractions ni de bruits parasites pendant la saison à venir.»

Pascal Müller reconnaît que le club a tout tenté pour le retenir: «Nous avons fait le maximum. Mais sa décision est logique: il n’a plus 18 ans et il a énormément progressé.» Même son de cloche du côté de Thierry Paterlini: «Bien sûr, nous aurions voulu qu’il reste. Mais je comprends très bien son choix, il est cohérent pour sa carrière.»

Un derby déjà sous tension

L’entraîneur des Tigers n’a pas résisté à une petite pique envers le futur employeur de son attaquant vedette: «Nous sommes très contents d’avoir offert à Dario l’opportunité de rejoindre un autre club… et d’y toucher le jackpot», lâche-t-il avec un sourire.

Le premier derby cantonal de la saison, prévu le 4 octobre, s’annonce déjà électrique. Et tous les regards seront braqués sur Dario Rohrbach.