Loic Galley: «J'ai appris avant le dîner que j'allais jouer»

Loic Galley n'était pas censé être titulaire ce mardi pour la réception de Zurich. Le portier fribourgeois a dû remplacer au dernier moment Reto Berra, blessé. Avec réussite pour celui qui a détourné tous les tirs au but adverses (3-2 tab).

Loic Galley était titulaire ce mardi pour le match face à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

En arrivant ce mardi pour l'entraînement matinal, Loic Galley s'est préparé comme s'il allait être le portier remplaçant de Fribourg Gottéron pour le match du soir, face à Zurich. Le plan des Dragons pour la réception du champion suisse était de titulariser Reto Berra devant les filets.

Problème? Le portier de 38 ans a ressenti «quelque chose qui coinçait dans le haut du corps», comme l'a décrit son directeur sportif Gerd Zenhäusern, et a dû jeter l'éponge. «J'ai effectivement su juste avant le dîner que j'allais jouer, confirme Loic Galley. C'est toujours un peu difficile de l'apprendre dans ce genre de conditions, mais c'est aussi un grand plaisir de pouvoir disputer des matches.»

Le dernier rempart fribourgeois admet que sa routine n'est pas la même les jours de match en tant que numéro 1 ou 2. «Deux ou trois exercices changent lors de l'entraînement du matin, détaille-t-il. Et au début de celui-ci, on a un petit rituel avec David (ndlr: Aebischer, l'entraîneur des portiers).» Dans la peau du remplaçant à ce moment-là, Loic Galley était pourtant bien sur la glace de la BCF Arena au moment du coup d'envoi de ce Fribourg - Zurich. «Ça a rajouté un peu de pression, mais c'est positif, car il faut savoir la gérer.»

Un exercice très mental

L'entame de match n'a pourtant pas été parfaite pour le gardien de 23 ans, peut-être coupable sur le 0-1 de Dean Kukan. «Je ne suis pas sûr à 100% mais je crois qu'il a été dévié par Gerber, appuie Loic Galley. Je voulais descendre et j'ai eu un petit à-coup.» Rien de dommageable pour le dernier rempart, puisque son équipe s'est réveillée dans le deuxième tiers et a pu revenir dans le match. Et lui-même a enchaîné les arrêts. «Être gardien, c'est très mental, rappelle-t-il. Le 60-70% se joue dans la tête et il faut savoir se mettre dedans.»

Là où l'aspect mental est décuplé, c'est lors des séances de tirs aux buts. Exercice auquel Loic Galley a dû prendre part face aux meilleurs joueurs du pays. «Ça me fait super plaisir d'avoir un challenge comme celui-ci, sourit-il. Après, que ce soit Malgin ou un autre, il faut arrêter le puck, tout simplement.» Et, solide comme un roc, Loic Galley a mis en pratique sa phrase, détournant les cinq tirs aux buts zurichois.

«Il a été magnifique»

«Loic Galley! Loic Galley!», ont scandé les supporters fribourgeois avant chaque pénalty adverse et après le match. «Pendant la séance, je suis dans ma bulle, mais je les entends quand même un peu… Surtout lors du dernier pénalty», se marre le jeune portier.

Une soirée réussie pour celui qui a donc grandement aidé Gottéron à décrocher deux points face à Zurich. De quoi recevoir les éloges de son entraîneur Roger Rönnberg: «Loic est vraiment en train de montrer qu'il peut jouer et il a été magnifique (ndlr: il le dit en français).» Même si Reto Berra pourrait déjà revenir au jeu ce week-end, Loic Galley a prouvé qu'il n'allait pas être un caillou dans la chaussure pour son équipe.