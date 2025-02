Qui a peur du grand méchant Ours?

Berne est-il prétendant au titre de National League? Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cet article est tiré de ma newsletter hebdomadaire, publiée chaque jeudi matin à 7h. Pour s’inscrire, rendez-vous au pied de cet article. Attention, il faut valider l’inscription dans le mail que vous recevrez. Il est également possible de s’inscrire ici.

Si l'on suit la National League avec un regard plus ou moins attentif, peut-être n'a-t-on pas forcément remarqué la saison réalisée par le CP Berne. Il faut dire que l'équipe de la capitale n'est plus à proprement parler un candidat au titre année après année comme ce fut le cas par le passé.

Mais si l'on y regarde de plus près, il y a tout de même quelques signaux qui peuvent nous faire dire que l'équipe de la capitale a tout pour vivre une fin de saison intéressante. De là à aller au bout? Je ne parierais pas (encore) dessus pour autant.

Plusieurs mois de domination

Cela fait des mois que le corsi bernois à 5 contre 5 est excellent. Pour rappel, il s'agit du nombre de total de tirs (buts, tirs cadrés, bloqués, non cadrés) sur l'ensemble d'un match. Après un mois de compétition, le pourcentage de shoots s'est établi aux alentours de 56% pour ne plus jamais redescendre. C'est évidemment une excellente moyenne, mais c'est surtout la stabilité à haut niveau qui impressionne depuis septembre dernier.

Si l'on compare avec toutes les équipes de National League, le CP Berne est tout simplement en première position avec 56,24% de shoots en faveur des Ours à égalité numérique depuis le début de saison. Fribourg, second, est relégué à près de trois pourcents 53,65%. Berne est tout simplement la meilleure équipe à égalité numérique tant sur le plan offensif que défensif.

Aucune surperfromance en vue... bien au contraire

Le premier graphique et le second, ci-dessus sont intéressants. Au moment où Berne dominait le moins ses matches, c'est à cet instant que le PDO était le plus haut. Cette statistique qui additionne les pourcentages de réussites aux tirs et celui d'arrêts des gardiens est un bon moyen de prédire une régression vers la moyenne. Lorsque cette valeur dépasse les 102, on est en droit de s'attendre à une baisse de «réussite». Le SCB n'a jamais été franchement au-dessus de cette limite et peut donc considérer ses résultats comme en adéquation avec le jeu produit.

Un signal positif est à constater. Récemment, les Ours ont vu ce chiffre drastiquement baisser. On peut le constater individuellement avec des joueurs qui n'ont, ces derniers temps, pas un rendement corrélé avec les chances de buts (Waltteri Merelä notamment). Il y a fort à parier que cette tendance ne durera pas, rendant le SCB plus dangereux encore.

Danger constant

On l'a déjà vu en début de cette analyse: Berne domine. Mais l'équipe de Jussi Tappola ne fait pas que tirer sur la cage adverse. Elle se montre également très dangereuse puisque la formation de la PostFinance Arena est également l'équipe qui a le taux le plus élevé de buts escomptés en sa faveur avec 57,90%, devant Zoug et Zurich.

Ah j'oubliais: l'hérésie de suspension infligée à Miro Aaltonen fait que le Finlandais est à disposition de son nouvel entraîneur dès ce vendredi. De quoi amener encore un peu de diversité offensive dans une équipe qui n'en maquait déjà pas. Reste à confirmer en play-off, là où, parfois, la réalité statistique peut voler en éclats le temps d'une série.

Alors, qui a peur des grands méchants Ours?