«Une victoire comme celle-ci va nous aider pour la suite»

Malgré plusieurs absences de marque, Fribourg Gottéron a trouvé un moyen de s'imposer à Rapperswil lors des tirs aux buts. Même si la manière n'était pas au rendez-vous, le coach Roger Rönnberg retient d'autres choses.

Roger Rönnberg et Fribourg Gottéron se sont imposés à Rapperswil. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Pour ce match à Rapperswil, Fribourg Gottéron s'est déplacé sans Marcus Sörensen, Andrea Glauser, Samuel Walser, Nathan Marchon et Kevin Etter. De quoi ne pas partir avec les faveurs de la cote du côté des bors du lac de Zurich. Au terme d'une soirée compliquée et après une fin de match durant laquelle ils auraient pu tout perdre, les Fribourgeois ont finalement gagner lors des tirs aux buts grâce, notamment, à un fantastique Reto Berra devant son filet.

Au moment de l'interview, Roger Rönnberg a tenu à mettre en lumière la discipline de son équipe et la mentalité dont elle a fait preuve pour cette ultime rencontre avant la pause de l'équipe nationale. Une semaine de trêve qui va permettre à son équipe de recharger les batteries et, pourquoi pas, retrouver un ou l'autre blessé.

Roger, on a presque eu l’impression que vous avez tout fait pour perdre ce match, notamment avec ces pénalités en fin de match et durant la prolongation...

Ce n’est pas nous qui prenons ces pénalités-là, mais on nous les a données, ce n'est pas la même chose. Si l'on regarde l’action de Patrick Nemeth, c’est très souvent deux joueurs qui finissent en prison dans un tel cas et pas un seul. Il défend devant le but, l’autre tombe et lui reste sur ses patins. Il est costaud et c'est pour ça qu'il a été sanctionné.

Malgré tout, deux points dans ces conditions, face à un Rapperswil accrocheur, c’est une grosse victoire, non?

Oui, totalement. Mais je ne suis pas naïf, nous n'étions pas beaux à voir jouer ce soir. Ce n'était pas très attrayant tant offensivement que dans le jeu de passe ou encore en power-play. Avec un effectif vraiment réduit, les gars ont joué beaucoup de minutes. J’ai coaché une équipe fatiguée, mais qui n’a rien lâché. Gagner dans ces conditions, c’est important. C’est facile quand tout le monde est là, en confiance. Mais les victoires «à l’arraché», comme celle-ci, font partie de celles qu’on doit aussi savoir aller chercher en play-off. Une victoire comme celle-ci va nous aider pour la suite.

Une victoire «de caractère», alors?

Oui, clairement. On a été solides en box-play, et si vous regardez le tir bloqué de Sandro Schmid à la fin, c’est tout l’esprit de cette équipe. Les gars jouent les uns pour les autres. Je suis très satisfait de voir ce qu'ils ont été capables de faire durant 65 minutes d'un point de vue collectif.

À 15 secondes de la fin de la prolongation, je m'attendais à te voir sortir le gardien au moment où Rapperswil a été pénalisé pour provoquer un 5 contre 3...

J'y ai pensé, oui. Nous en avons parlé sur le banc, mais ils n’avaient peut-être pas la confiance pour le faire.

Pas confiance en toi ou en eux?

(il rigole) Un peu des deux. Mais il faut encore travailler ce genre de situation pour que l'on sache exactement quoi faire. Lorsqu'il ne restait plus que six secondes, j'ai sorti mon gardien. À cet instant, il n'y avait plus vraiment de risque.

Comment va l’infirmerie, maintenant que la pause arrive?

J’espère qu’après la trêve, on pourra aligner une formation plus «normale». Que Walser, Marchon, Sörensen, Etter et Glauser soient de retour. Avec tout le monde, on pourra redevenir une équipe à quatre lignes et répartir les minutes. Actuellement, certains jouent trop.

Tout le monde a donc sa chance d’être de retour après la pause?

J’espère, oui.