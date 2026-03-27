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Le champion en titre balaie Lugano
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Lugano - Zurich:Le champion en titre balaie Lugano

Le champion est en forme
Zurich balaie Lugano et atteint les demi-finales

Zurich n'a fait qu'une bouchée de Lugano dans sa série de play-off. Le champion en titre, vainqueur 2-1 à la Corner Arena vendredi, balaie donc les Tessinois et devient la première équipe qualifiée pour les demi-finales cette saison.
Publié: il y a 55 minutes
Même privés de Sven Andrighetto (blessé), les Zurich Lions ont dominé Lugano une quatrième fois consécutive dans cette série.
Photo: keystone-sda.ch

Il faudra vraiment compter avec Zurich pour le titre national. Le double champion en titre a battu Lugano 2-1 dans l'acte IV au Tessin pour se hisser en demi-finales des play-off de National League.

4-0 dans la série, un coup de balai. Et sans Sven Andrighetto! Touché après un choc fortuit avec son coéquipier Rudolfs Balcers lors du troisième match, l'ailier zurichois n'a pas pris part à cet acte IV. Heureusement, la vie est tout de suite plus facile lorsque l'on dispose d'un Denis Malgin dans ses rangs. A la 14e, le centre zurichois a filé face au but de van Pottelberghe et a eu un peu de peine à bien contrôler le puck. Il a contourné la cage et a servi Balcers qui avait parfaitement senti le coup.

L'égalisation luganaise tombée à la 31e de la crosse de Kupari et après que les arbitres sont allés visionner les ralentis pour être sûrs de leur validation n'a pas troublé les hommes de Marco Bayer. Denis Malgin a enfilé sa cape de super-héros pour redonner une longueur d'avance à ses couleurs à la 34e.

Les Lions vont ensuite faire le dos rond et parvenir à conserver ce petit but d'avance pour avancer dans leur saison. En gagnant rapidement, Zurich va pouvoir se reposer et espérer qu'Andrighetto puisse se remettre assez vite.

ATS

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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