Fribourg Gottéron est facilement venu à bout de Bienne (4-0) grâce, notamment à un but loufoque de Sandro Walser. Le No 23 des Dragons raconte cette scène insolite.

Samuel Walser (à g.) s'est vu attribuer le 2-0. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Alors que Fribourg Gottéron maitrisait son sujet face au HC Bienne, le score n'était toujours que de 1-0 à l'entame de la troisième période. Un but rapide de Julien Sprunger (6e) avait mis les Dragons sur le bon chemin. Et ensuite? Une domination assez stérile de la part de l'équipe locale qui se devait de réagir après avoir été giflée la veille à Lausanne (5-1).

C'est finalement un but inhabituel qui a vu les hommes de Roger Rönnberg faire le break. Alors que les Biennois bénéficiaient d'une pénalité différée, le puck a fini... au fond de leur propre but. Une passe en zone offensive de Lias Andersson a terminé sa course au pire des endroits. «De toute ma carrière, ce n'est que la seconde fois qu'une telle chose m'arrive, remarque le coach de Fribourg Gottéron. Mon équipe avait déjà bénéficié d'un but important en Suède sur un tel concours de circonstances. Mais en 34 ans, je n'avais pas vécu souvent cela.»

Et le «buteur»? Comment a-t-il vécu cette séquence hors du commun? Samuel Walser en rigole. «C'est Sandro Schmid qui est venu m'expliquer que ce soit moi qui avais marqué ce but, rigole-t-il. Je n'avais jamais marqué comme cela.» Le Soleurois de la BCF Arena précise qu'il ne se souvient même plus à quel moment il avait touché la rondelle avant que Lias Andersson ne marque contre son camp. «Mais comme en hockey sur glace il n'y a pas de but contre son camp, c'est à moi qu'a été accordé le but. Voilà, c'est comme ça.»

Toujours est-il que ce succès acquis à domicile permet aux Dragons de ne pas gamberger après la seille reçue la veille à Lausanne. «Nous n'avons pas été bons, plaide Roger Rönnberg. Mais il était important de rebondir rapidement après ce match.» Le coach suédois précise: «Après une telle prestation, mon rôle est de trouver les bons mots et de montrer aux joueurs ce qui n'a pas fonctionné. Je dois analyser les choses calmement et leur en parler le lendemain matin. Je ne dors pas bien après un tel match. Ce sera mieux ce soir après cette victoire.»

Pas sûr que Lias Andersson, lui, trouve facilement le sommeil en repensant à ce but gag qui a précipité la troisième défaite de son équipe en autant de sorties.