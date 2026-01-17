Fabio Hofer vit l'une de ses meilleures saisons sous le maillot biennois. Rencontre avec le Top Scorer des Haches, qui en veut encore plus et entend bien retrouver le chemin du but très rapidement. Dès ce samedi soir à Fribourg? Les défenseurs des Dragons sont avertis.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Que ce soit à Bienne, Berne ou Edmonton, Gaëtan Haas a côtoyé de très bons joueurs durant son voyage sur la glace, mais, même à 33 ans, le capitaine du club seelandais arrive encore à être impressionné quand il voit Fabio Hofer débouler à côté de lui et prendre de vitesse tous les défenseurs de National League. «Quand tu as un gars qui arrive à faire des différences comme ça, tu essaies juste de le pousser encore plus haut. Fabio, c'est le genre de joueur qui n'a pas besoin d'avoir quinze occasions pour en mettre une au fond», assure Gaëtan Haas à Blick au sujet de son ailier.

Il peut battre sa meilleure marque

Et c'est peu dire que les chiffres donnent raison au capitaine des Haches. L'Autrichien (qui fêtera ses 35 ans dans quelques jours) en est déjà à 29 points cette saison (12 buts et 17 assists) et qu'il lui reste douze matches pour dépasser son meilleur total depuis son arrivée dans le Seeland, une saison régulière à 39 points en 2022/23.

«Il continue son chemin, il est performant. Et ce qui est beau avec lui, c'est qu'il a toujours le sourire dans le vestiaire, c'est comme un rayon de soleil. Fabio, c'est le genre de personnes qui ne te font que du bien», complète Gaëtan Haas, lequel admet modestement qu'il faut désormais que lui-même «fasse un pas en avant pour l'aider un peu» sur sa ligne.

Une saison 2022/23 inoubilable

Le souvenir de la fameuse «H2O» est en effet toujours présent à Bienne et personne n'a oublié ici la célèbre saison 2023 marquée par cette mythique demi-finale face aux ZSC Lions et cette défaite en finale face à Genève. La ligne Haas-Hofer-Olofsson avait porté Bienne jusqu'aux portes du Graal. Mais, depuis, la machine rouge et jaune s'est un peu grippée. Mais pas Fabio Hofer, ses accélérations tranchantes, son coup de patin dévastateur et sa main magique.

Qu'en dit le principal intéressé, d'ailleurs? Blick s'est approché de l'Autrichien après la victoire face à Ambri jeudi et il a admis porter le maillot de TopScorer avec pas mal de fierté. «Oui, c'est un honneur, je ne vais pas le cacher. Même si je l'échangerais volontiers contre des points en plus au classement, parce que la priorité, elle est toujours là», commence-t-il par répondre, avant d'expliquer que ses performances actuelles ne le satisfont pas.

«On entre dans une phase décisive et je veux l'être moi aussi»

«Oui, cette saison est plutôt satisfaisante pour moi. La première chose, c'est que je ne suis pas embêté par les blessures, ce qui est la base. Mais je n'ai pas marqué assez de points dans les derniers matches et je ne peux pas me contenter de ce que j'ai montré pour le moment. On entre dans une phase décisive et je veux l'être moi aussi.»

Ce qui le rend optimiste? «Les occasions sont là. J'ai assez d'expérience maintenant, je sais qu'à un moment ça va tourner dans le bon sens et que les palets vont finir au fond.» Un autre motif pour positiver? «Notre ligne est productive. Je suis à la finition, donc je sais que les pucks, je vais les recevoir.»

35 ans? Pas de problème

Comment expliquer le fait qu'il soit plus performant que jamais, alors qu'il approche de ses 35 ans, avec tout le respect dû? «Vous aussi, vous avez remarqué que je vieillis chaque jour? J'aimerais bien rajeunir, mais ce n'est pas le cas. Pour le moment, ça va, les jambes répondent», sourit-il. Son compagnon de ligne Gaëtan Haas trouve une explication rationnelle dans son style de jeu.

Sous contrat jusqu'en 2028 à Bienne

«Je vais même vous dire que je pense qu'il a encore une marge de progression. Fabio, c'est le genre de joueurs qui ne vont pas baisser de rythme même en prenant de l'âge. Ce ne sera jamais un problème pour lui, il n'a pas besoin d'être au top physiquement pour montrer ses qualités. Un espace, un coup de patte et il fait la différence.» L'Autrichien aurait donc de belles années devant lui, ce qui est une bonne nouvelle pour le HC Bienne, où il est sous contrat jusqu'en 2028.

Même s'il ne parle pas français, l'ailier à licence suisse se sent bien dans le Seeland, une région qui l'a adopté. Le public de la Tissot-Arena apprécie son style de jeu autant que ses buts et, s'il n'a pas (encore?) l'aura d'un Toni Rajala, il fait à coup sûr partie des figures appréciées des fans. Revenu encore plus fort d'une blessure qui l'a tenu éloigné des patinoires fin 2023, il a encore de belles pages à écrire et se verrait assez bien participer aux play-off d'ici quelques semaines. La route est tracée et commence par une qualification pour les play-in. À ce titre, un résultat positif samedi à Fribourg ferait du bien.

Une inconstance qui fait mal au HC Bienne

«Bien sûr, mais on sait que ce sera dur. Fribourg est fort devant, costaud derrière. Ils sont bons partout. On devra jouer à notre meilleur niveau et profiter de nos occasions», assure-t-il, le regard déjà tourné vers Saint-Léonard. Il le sait, l'un des problèmes de ce HC Bienne actuel est le manque de constance. Dans le même match, les hommes de Martin Filander peuvent se montrer aussi performants que misérables et l'Autrichien peine à expliquer ces deux visages.

Jeudi, contre Ambri, les Seelandais auraient largement pu prendre trois points, mais n'ont pas su se montrer assez concentrés tout au long de la partie. «Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas jouer soixante minutes comme en fin de match. Parfois, on a trop de respect, peut-être même de la peur. On a trop de hauts et de bas. J'aimerais tellement qu'on joue de manière équilibrée.» Et que lui, justement, amène ce déséquilibre indispensable dans le dernier tiers de la patinoire.



