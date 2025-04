Un retour important pour le Lausanne HC

Un retour pour le LHC, une absence pour Fribourg

Il y a encore du changement en vue de l’acte V entre Lausanne et Fribourg. Du côté lausannois, Aurélien Marti, malade samedi, est de retour au jeu. Par contre, les trois blessés de l’acte IV Michael Raffl, Michael Hügli et Tim Bozon ne sont pas alignés. Touchés samedi à la BCF Arena, Fabian Heldner et Stefan Rüegsegger ne vont pas non plus jouer ce mardi à la Vaudoise aréna.

Dans les rangs fribourgeois, Nathan Marchon ne sera pas non plus sur la glace. Le No 97 n’avait pas fini la rencontre de samedi. Il avait été remplacé par Jan Dorthe, héros de la soirée. Le jeune joueur est d’ailleurs de retour aux côtés de Julien Sprunger et Samuel Walser. Kevin Etter rentre dans l’alignement.