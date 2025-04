Lausanne - Zurich: Les 5 questions clés avant l'Acte II

Lausanne va-t-il pouvoir répondre à Zurich? Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 La ligne de Suomela va-t-elle être piégée?

Mardi, avant le match, c'était l'une des questions centrales: Contre qui Geoff Ward va-t-il aligner sa première ligne? Et la réponse était claire: face à la triplette d'Andrighetto, Malgin et Balcers. Problème? Son trio No 1 s'est fait manger et le coach n'a pas décidé de changer son fusil d'épaule en cours de match, rendant sa triplette totalement inoffensive durant tout le match.

Ce jeudi, le technicien de la Vaudoise aréna n'aura plus le dernier changement comme ce fut le cas à domicile. C'est Marco Bayer qui aura cette option tactique. Quel va être son choix? Sur ce que l'on a pu voir lors de l'acte I, il y a de bonnes chances pour que le coach de la Swiss Life Arena ne modifie rien. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. À moins que la ligne Riat, Suomela et Oksanen ne se réveille. Et elle en est capable, comme on l'a vu lors de l'acte VII face à Fribourg. Mais l'adversité est tout autre lors de cette finale.

2 Lausanne peut-il hausser le niveau d'intensité?

Avant ce premier duel, il semblait clair que les Lausannois n'avaient pas la même solidité physique l'an passé au même stade de la compétition. Mais la question était de savoir si cela allait avoir un impact sur la glace et, pourquoi pas, si une plus grande vélocité allait bénéficier aux Vaudois. Après 60 minutes d'une finale, la réponse semble plutôt négative. Zurich a dominé le match d'un point de vue physique également.

Et c'est probablement sur ce point que le LHC doit pouvoir déstabiliser les ZSC Lions. Car au niveau du talent pur ou des aptitudes techniques, l'équipe de la Swiss Life Arena paraît sûrement armée pour réaliser le doublé. La saison dernière, un Michael Raffl ou Tim Bozon avaient fait le plus grand bien aux Vaudois. Absents pour l'heure, ils manquent cruellement à leur équipe. Qui pourrait combler le vide?

3 Lauri Pajuniemi sera-t-il de retour?

C'était la (mauvaise) surprise de mardi soir. Annoncé surnuméraire sur la feuille de match, le Finlandais était blessé, comme l'a précisé Geoff Ward en fin de soirée. Lauri Pajuniemi avait fait beaucoup de bien durant ces play-off tant par sa capacité à lutter dans les bandes que par son contrôle de puck très efficace.

Mardi, Théo Rochette et Dominik Kahun ont été malmenés avec Brendan Perlini sur l'aile. La ligne n'a pas pesé sur la rencontre. «Ce n'est pas à cause de Perlini que nous avons perdu», a fort justement précisé le coach du Lausanne HC. Cela ne veut pas dire pour autant que la présence de Lauri Pajuniemi n'aurait pas fait du bien au LHC. Un retour dans l'alignement dès ce jeudi sera crucial. Et à entendre Geoff Ward, mardi, cela semble très possible.

4 Comment entrer en zone offensive?

Il faut se rendre à l'évidence. Le Lausanne HC ne parvient pas à générer du jeu rapide vers l'avant depuis le début des play-off. Ce fut l'un de ses forces l'an dernier et depuis le début de la saison actuelle, les chances de but en transition diminuent sans cesse. Cela aurait pu coûter cher en quarts de finale face à Langnau ou en demi-finales contre Fribourg Gottéron, mais le LHC a finalement trouvé un moyen de s'en sortir.

Mardi, ils ont produit encore moins d'occasions off the rush que depuis le début de ces play-off avec 0,38 but escompté. C'est la moitié de la moyenne annuelle et c'est près du tiers de ce que les Vaudois créaient lors des derniers play-off. Et face à une arrière-garde très solide comme celle de Zurich, il paraît bien difficile de marquer sur une attaque placée. La capacité à se projeter vers l'avant sera cruciale.

5 Quel est le point faible de Zurich?

Bonne question… Le retour de Juho Lammikko, malade mardi, en lieu et place de Santtu Kinnunen pourrait-elle dérégler la machine bien huilée? Cela ressemble davantage à de la pensée positive qu'une réelle analyse tant l'attaquant finlandais rend Jesper Fröden meilleur sur la troisième ligne.