Genève et Lausanne presque en play-off

Zurich - Genève 2-3
Au lendemain d’un succès arraché en prolongation face à Berne, Genève-Servette a témoigné d’une réelle force de caractère sur la glace du champion. Menés deux fois au score, les Grenat ont raflé la mise sur un but de Sakari Manninen à 5 contre 4 à la 46e. Leur jeu de puissance leur avait déjà permis de répondre à l’ouverture du score de Vinzenz Rohrer par Jesse Puljujärvi.
A trois journées de la conclusion de cette saison régulière, la lecture du classement livre des enseignements sans doute définitifs. Avec respectivement 9 et 8 points d'avance sur le duo formé par Rapperswil et Zoug, deux équipes également victorieuses samedi, Genève et Lausanne joueront les play-off.
Lugano - Lausanne 1-4
A la Resega, Lausanne a cueilli sa première victoire de la semaine après ses défaites au-delà du temps réglementaire contre Ambri et Zurich. Au Tessin, les Vaudois ont ouvert la marque grâce à Benjamin Bougro qui attendait de trouver le chemin des filets depuis... 38 matches. Le 2-0 de Fabian Hedner à la 32e et la performance de choix de Kevin Pasche dans la cage ont également compté.
Berne - Bienne 2-3
En ce qui concerne la lutte pour une place en play-in, Bienne est repassé du bon côté de la barre après son succès 3-2 à Berne, acquis sur une réussite de Lias Andersson à la 57e.
Davos - Kloten 0-2
Vainqueur de la saison régulière, le HC Davos est, en revanche, tombé de haut. Battus 2-0 sur leur glace par Kloten qui a marqué par Pontus Aberg et Joël Henry, les Grisons n’ont pas cueilli une... neuvième victoire de rang qui semblait acquise sur le papier. Avec ce revers, Davos ne peut plus battre le record de points marqués dans une saison régulière, c’est-à-dire les 119 engrangés par Zoug il y a cinq ans.
Langnau - Rapperswil 3-4
Rapperswil a empêché Genève et Lausanne de fêter officiellement leur qualification pour les play-off dès ce soir. Les Saint-Gallois se sont imposés 4-3 sur la glace des Langnau Tigers et peuvent mathématiquement encore revenir sur les deux Romands.
Zoug - Ambri 4-1
Enfin, Zoug a dominé Ambri 4-1. Avec 7 points de retard sur Kloten, les Léventins semblent se diriger vers le play-out face à Ajoie.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
49
63
108
2
HC Fribourg-Gottéron
49
45
94
3
ZSC Lions
49
28
85
4
HC Lugano
49
31
85
5
Genève-Servette HC
49
2
82
6
Lausanne HC
49
22
81
7
Rapperswil-Jona Lakers
49
-11
73
8
EV Zoug
49
-14
73
9
SC Berne
49
-7
66
10
EHC Bienne
49
-21
64
11
SCL Tigers
49
0
64
12
EHC Kloten
49
-18
61
13
HC Ambri-Piotta
49
-49
54
14
HC Ajoie
49
-71
39