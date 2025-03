Les pronostics des personnalités du hockey romand

La demi-finale entre Lausanne et Fribourg débute ce samedi. Blick a appelé plusieurs ex-joueurs de National League pour leur demander leur avis sur cette série. Et l'une des deux équipes plaît davantage à nos spécialistes.

Qui du Lausannois Tim Bozon ou du Fribourgeois Benoît Jecker va prendre le dessus dans cette demi-finale? Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La demi-finale entre Lausanne et Fribourg va de nouveau faire vibrer une partie de la Suisse romande lors de ces prochains jours. Qui a les faveurs de la cote? Blick a appelé quatre anciens joueurs pour faire le point de situation. Et un favori se dégage, selon les suiveurs du hockey sur glace.

Eliot Berthon (ex-Genève): «Mentalement, Fribourg est serein»

«Depuis que Gottéron a gagné la Coupe Spengler, une nouvelle dynamique s'est installée. Ce que j'aime chez les Dragons, c'est qu'ils ont quatre lignes bien homogènes, et ce malgré la blessure de Jacob De La Rose. Avec sa stabilité, Daniel Ljunggren est parfait dans la 4e ligne – et on sait à quel point elle peut être importante en play-off.

De plus, Marcus Sörensen m'a vraiment impressionné: il est monstrueux. Les meilleurs joueurs continuent de performer et si Gottéron veut passer, il va devoir compter sur eux. Avec, pour commencer, un grand Reto Berra. Et les Fribourgeois ont réussi à sortir Berne, qui avait fait une grosse saison. Mentalement, ils doivent être tellement sereins.»

Jérémie Kamerzin (ex-Lausanne et Fribourg): «Gottéron est mûr pour retourner en finale»

«Fribourg revient de très loin. En même temps, les Dragons ont eu deux dynamiques si différentes durant la saison. Alors qu'elle avait très mal commencé pour eux, ils sont montés en puissance depuis le début de l'année civile. Au 1er tour et sans rien enlever à Langnau, ils ont également eu un adversaire coriace en la personne de Berne. Mais j'ai trouvé Fribourg était très appliqué. Ce dernier match, côté Dragons, n'était pas loin d'être parfait pour une rencontre disputée sur la route. Je sens Gottéron mûr pour retourner en finale.

En plus, en quarts de finale, Reto Berra était en feu. Il y a certes cette individualité mais, hormis celle-là, je n'arrive pas à en sortir une autre qui s'est démarquée. Ce qui est bon signe pour Fribourg, puisqu'il n'est pas dépendant d'un seul joueur.»

Benjamin Chavaillaz (ex-Lausanne et Fribourg): «J'hésite à décider à pile ou face»

«Je vais être honnête d'emblée: j'ai vécu tellement de choses avec ces deux clubs que c'est extrêmement difficile pour moi de devoir choisir entre Lausanne et Fribourg. Maintenant que cela est dit, j'espère que je ne vais pas me mettre des gens à dos (rires).

Le LHC a certes cartonné en championnat mais Gottéron est sur une belle pente montante. Les Dragons viennent de jouer un derby plein d'émotions face à Berne et on sent que cela a amené quelque chose dans le vestiaire. C'est du 50-50 dans cette série et j'hésite à décider à pile ou face. Mais je donne quand même un léger avantage à Fribourg, qui devrait s'imposer au 6e match. Et si tout à coup, on part dans un acte VII, je vois plutôt Lausanne s'imposer à la Vaudoise aréna, l'avantage de la glace pouvant faire la différence.»

Geoffrey Vauclair (consultant La Télé): «Je ne parierais même pas 5 francs»

«Je vais être honnête: c'est du 50-50 et je ne parierais même pas 5 francs sur un éventuel vainqueur. Je suis quelqu'un de normalement décidé dans la vie, qui sait faire des choix. Mais là…

Oui, Lausanne va jouer plus de matches à la maison – ce qui est un énorme avantage. Mais, en face, il y a un gros challenge: Reto Berra – le meilleur gardien des quarts de finale selon moi. Il faut juste savoir maintenant si le portier fribourgeois va parvenir à maintenir ce niveau contre le LHC.

Si je mets en avant des points négatifs, je pense que certains leaders, côté vaudois, n'ont pas encore répondu présent. Une série repart bien sûr de zéro et ils pourraient se relancer dans cette demi-finale. Dans les rangs fribourgeois, l'absence de Jacob De La Rose risque de se payer sur la longueur – lui qui est typiquement un joueur de play-off. C'est malheureux pour Fribourg et peut-être que ce manque de profondeur va leur coûter cher.»