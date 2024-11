Au Tessin, Genève renoue avec la victoire

Berne n'a fait qu'une bouchée de Lausanne à la Postfinance Arena. Photo: keystone-sda.ch

Berne - Lausanne 7-2

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Pris à froid par Berne, Lausanne n’a jamais pu croire à une victoire à la Postfinance Arena. Certes, la première action – un tir de Suomela derrière le but qui a surpris Philip Wüthrich mais ne l’a pas trompé – était vaudoise. Mais ensuite, les Ours ont dominé et ont logiquement marqué le premier et le deuxième but, par Simon Moser (3e et 6e). Bien qu’à la peine, le LHC a réduit le score grâce à un tir anodin d’Aurélien Martin, qui a trompé un portier bernois qui aurait dû mieux faire (10e).

La seconde période a démarré comme la première, avec une domination des hommes de la capitale. À nouveau, ils ont pu marquer deux buts dans ce tiers, grâce à Waltteri Merelä (29e) et Austin Czarnik (33e, à 5 contre 4). Et contrairement au premier tiers, les Lions n’ont pas pu rebondir. Avec un score de 4-1 après 40 minutes, la rencontre était semble-t-il terminée.

Et comme on dit jamais deux sans trois, les Lions ont concédé le cinquième après 29 secondes de jeu dans la troisième période (Baumgartner). Décidément, ces débuts de tiers faisaient mal. Cette fois, le match était bel et bien plié et les derniers buts de la rencontre ont été éclipsés par les coups de sang des acteurs. Lausanne aura l’occasion de se rattraper devant ses fans samedi déjà, en accueillant Rapperswil.

Lugano - Genève 1-3

Genève-Servette a pour sa part relancé ses actions en terre luganaise après une série de quatre défaites. Le GSHC a pris deux longueurs d'avance sur des buts de Markus Granlund (8e, à 5 contre 4) et de Sakkari Manninen (22e), tous deux auteurs de leur 6e réussite de la saison. Ce matelas fut finalement suffisant.

Lugano, qui avait pour sa part mis fin à une série de quatre défaites mardi en matant Berne, a certes repris espoir peu après la mi-match grâce à un but de Daniel Carr (32e, 1-2). Mais Antti Raanta (26 arrêts) a assuré l'essentiel avant que Giancarlo Chanton n'assure le succès grenat à la 51e sur son premier but de la saison.

Bienne - Ambri 2-1 ap

Dernier club romand en lice vendredi soir, le HC Bienne a vaincu Ambri-Piotta 2-1 après prolongation, Fabio Hofer donnant un deuxième point aux Seelandais à 56'' de la fin de la période supplémentaire. Bienne, qui reste sur sept victoires dans ses neuf derniers matches de National League, est solidement installé dans le top 6.

Rapperswil - Davos 0-3

4:18 Rapperwil - Davos: ''Rappi'' battu à la maison

Le quatrième match de la soirée a vu Davos l'emporter 3-0 à Rapperswil-Jona. Troisième à désormais 2 points de Lausanne, le HCD a décroché son quatrième succès d'affilée grâce notamment à un doublé de Matej Stransky. Les temps sont plus durs pour "Rappi", battu à quatre reprises dans ses cinq dernières sorties.