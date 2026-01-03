Lausanne HC: Le point sur l'infirmerie

Le Lausanne HC a repris les choses sérieuses ce vendredi avec la réception de Zoug. Les Lions ont dû se passer de nombreux titulaires, dont Antti Suomela et Dominik Kahun.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après une semaine de pause, le Lausanne HC a repris le championnat de National League avec un programme chargé puisque les Vaudois disputent douze matches d'ici au 1er février prochain. Avec quel contingent? Le point avec le directeur sportif, John Fust, durant la première pause du match face à l'EV Zoug.

Antti Suomela: «On ne le reverra très probablement pas avant la fin du mois de janvier. Et comme il n'y a qu'un match début février, je ne pense pas qu'il sera sur la glace avant.»

Dominik Kahun: «C'est une blessure au poignet, donc il est en mesure de patiner depuis un certain temps déjà. Pour l'heure, j'évalue son absence à environ deux semaines.»

Ken Jäger: «Tout comme Dominik Kahun, je m'attends à le revoir sur la glace dans les deux semaines. Ce n'est pas possible d'être plus précis pour le moment.»

Raphael Prassl: «Il est également sur la glace. Mais c'est une cicatrice qui doit encore être soignée. C'est pour cela que son retour au jeu prend un petit peu de temps. Comme les deux précédents, je pense qu'il est proche d'être à nouveau sur la glace.»

Fabian Heldner: «Nous le considérons «au jour le jour». Il a de bonnes phases et de moins bonnes. C'est une blessure compliquée et nous ne savons pas vraiment à quel moment il pourra être à même de rejouer un match de National League. Parmi nos blessés, c'est clairement notre cas le plus embêtant à gérer.»

Par ailleurs, les Lions doivent se passer également du Français à licence suisse, Floran Douay. L'attaquant avait écopé d'une pénalité de match avant la pause lors de la rencontre perdue à Genève. Son geste lui a finalement valu deux matches de suspension. Il n'était pas sur la glace face à Zoug ce vendredi et ne le sera pas non plus samedi à Zurich.