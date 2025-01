Combien de clubs romands seront en play-off cette saison?

Genève et Fribourg seront-ils en play-off cette saison? Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud: «Vers un derby romand?»

«Lausanne risque très probablement d'affronter une des équipes qualifiées par l'intermédiaire du play-in (les affrontements entre les équipes classées 7 à 10). Et cela tombe bien, c'est plus ou moins là que se trouvent les autres clubs romands actuellement. Cela semble certain qu'un deuxième club romand au minimum sera qualifié en séries éliminatoires. Actuellement, je pense que c'est Fribourg l'équipe la mieux placée pour ne pas partir en vacances trop tôt. La dynamique est bonne depuis le changement de coach et sur le papier, cette équipe n'est pas différente de celle qui avait atteint les demi-finales. Les Dragons seront les seuls romands - outre Lausanne évidemment - à disputer des matches au-delà du 10 mars prochain. Genève et Bienne n'y arriveront pas.»

Matthias Davet: «Fribourg et Genève vont aussi s'en sortir»

«Ce qui ne fait pas de doute, c'est que Lausanne sera bel et bien au rendez-vous en play-off cette année. D'ailleurs, j'imagine bien les Vaudois aller au bout cette saison. Par contre, quelles autres équipes romandes seront également présentes, ça reste un mystère. Avec le changement d'entraîneur, je vois bien Fribourg remonter directement dans le Top 6 et se qualifier directement pour les play-off. Par contre, le choc psychologique sera moins important du côté de Genève et les Aigles auront besoin de passer par les play-in pour se qualifier. Mais au vu de l'effectif grenat, ils vont passer le cap. Ce qui fait que je vois trois équipes romandes jouer les play-off cette année, Bienne et Ajoie ne parvenant pas à accrocher le bon wagon.»

Thibault Gilgen: «Les Dragons sont requinqués!»

«Le changement d’entraîneur opéré par Fribourg Gottéron fin 2024 semble porter ses fruits. Avec Lars Leuenberger à la bande, les Dragons peuvent espérer surfer sur leur succès à la Coupe Spengler pour décrocher une place en play-off. Certes, cela ne sera pas un long fleuve tranquille et le souvenir d’un début de saison chaotique fera frémir plus d’un supporter à la BCF Arena. Mais les Fribourgeois auront déjà pris l’habitude d’aller creuser au plus profond d’eux-mêmes cette saison. Pour cette raison, je les vois se qualifier pour la phase finale, ce qui constituera déjà une grande satisfaction. À Genève en revanche, les changements ont été moins radicaux et les Aigles risquent de glisser lentement vers une nouvelle déception. Bienne cale en milieu de tableau alors que l'affaire est entendue pour Ajoie. À mon sens, les Romands qui se disputeront le titre seront Lausanne et Fribourg.»