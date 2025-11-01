Clairement capables du meilleur (vainqueurs 7-0 contre Davos mardi), les Genevois ont repris leurs mauvaises habitudes au Tessin. Les Aigles ont à nouveau encaissé bien trop de buts pour une équipe de cette qualité.

Lugano (ici Linus Omark) a évolué une classe en dessus de Genève et de Jan Rutta ce soir Photo: keystone-sda.ch

Lugano - Genève 6-2

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Pour ces derniers matches de National League avant la pause des équipes nationales, les Romands ont tous perdu: Lausanne à Kloten (2-1), Genève à Lugano (6-2) et Bienne à Ambri (3-1).

À Lugano, Genève-Servette est tombé sur l'équipe la plus "hot" du moment. Jouer les Tessinois en ce moment tient tout sauf du cadeau. À la 5e, c'est Ramon Tanner qui a profité d'une belle passe de Perlini pour ouvrir le score. À la 17e, Thürkauf a trouvé Omark pour un but assez identique. Venu faire une pige dans le sud de la Suisse, Omark en est à 4 buts et 7 assists en 15 parties à 38 ans. Le voir marquer contre son ancien club a dû faire mal aux supporters grenat.

Le tiers médian fut une histoire de power-play avec la réduction du score de Granlund (21e) et le 3-1 signé Simion (35e). Les Aigles sont encore revenus à la 46e grâce à Le Coultre. Le défenseur vaudois en est à sept réussites cette saison, soit le meilleur total pour un arrière avec Brännström (Lausanne) et Kapla (Fribourg). Cela n'a pas suffi puisque les Bianconeri ont inscrit deux buts dans la cage vide, avant qu'Aebischer ne donne au score des allures de petite fessée à 42 secondes de la fin.

Ambri - Bienne 3-1

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Bienne fonctionne toujours sur courant alternatif et les Seelandais ont quitté la Léventine avec une défaite 3-1. La rapide réussite de Hülström n'a pas suffi à garder Bienne devant; Burgler, DiDomenico puis Heim (but vide) sortent enfin Ambri de la zone rouge. Neuvièmes avec 27 points, les Bernois accusent sept points de retard sur Lugano, 8e.

Kloten - Lausanne 2-1

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Sans aller jusqu'à dire que la pause fera du bien aux hommes de Geoff Ward, il est certain que le repos permettra aux Vaudois de recharger les batteries. Car côté lausannois, on savait depuis le match contre Davos que Théo Rochette et Sami Niku ne seraient pas disponibles pour ce déplacement à Kloten.

Les Vaudois ont concédé trop de pénalités et sur la première d'entre elles, c'est Ramel qui a pu ouvrir le score à la 4e en profitant d'un écran involontaire de Baragano qui a masqué le tir à son portier Hughes. Les Aviateurs ont pris deux longueurs d'avance à la 28e lorsque Robert Leino a pu chanceusement reprendre son propre rebond. La réduction du score d'Oksanen à la 47e n'a pas suffi et les Lions ont à nouveau dû courber l'échine devant leur ancien junior Ewan Huet.

Berne - Zurich 0-3

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Décidément rien ne va pour les Bernois. Voici cinq rencontres que les ours ne se sont pas imposés en soixante minutes. Ce n'est pourtant pas passé très loin ce soir : le but de Lehtonen a offert aux Zurichois une avance bien maigre, mais Rohrer puis Aaber leur ont ensuite permis de respirer en fin de match (buts dans la cage vide).

Les Lions réduisent l'écart avec le top 3, alors que Berne glisse en avant-dernière place, dépassé par Ambri.

Davos - Rapperswil 6-1

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Après leurs deux premières défaites en temps réglementaire, (7-0 à Genève et 3-2 à Lausanne), les hommes de Josh Holden se sont très bien repris contre Rapperswil. Nussbaumer a donné l'avantage aux siens en début de deuxième tiers (power-play), avant que Nicklas Jensen n'égalise pour les St-Gallois. Enzo Corvi a remis les Grisons devant en fin de période, avant que ceux-ci ne déroulent dans le dernier vingt ; ce même Corvi, Zadina, puis Nussbaumer à nouveau. Visiblement pas inquiété par l'expulsion de Matej Stransky, Adam Tambellini s'est encore fait plaisir dans le but laissé vide.

Puisque Rapperswil occupe la deuxième place, les Davosiens augmentent leur avance à 15 points (!), de quoi bien aborder la pause internationale.