Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Battus 3-2 après prolongation jeudi à Zurich dans l’Acte II de la finale sur un but de Jesper Fröden après 122 secondes, les Lausannois ont bien réagi par rapport à leur timide prestation de mardi dans l'acte I. Mais pour leur entraîneur Geoff Ward, la frustration reste évidemment grande. Perdre largement ou perdre d'un but en prolongation: au final, le résultat est le même. Mais pas la manière.

«Un bien meilleur match que mardi»

A l'heure de l'analyse, dans cette magnifique Swiss Life Arena, et alors que les supporters du LHC criaient encore leur amour pour leurs couleurs plusieurs minutes après le match, Geoff Ward ne voulait bien évidemment pas tout jeter malgré la défaite. Loin de là, même. «Nous avons fait un bien meilleur match que mardi», a assuré l’entraîneur du LHC. Pourtant, l'expérimenté coach canadien ne cachait pas sa déception et refusait l'explication du «pile ou face» en prolongation, avec un match (ou une série...) qui bascule sur un tir, en l'occurrence celui de Jesper Fröden. «Ce n'est pas un manque de chance, c'est une mauvaise décision, une exécution mal maîtrisée. Nous nous sommes tirés une balle dans le pied. Les choses se passent pour une raison. Le jeu de hockey est juste et ne pardonne pas.»

Pas de temps pour regretter le passé, il faut aller de l'avant

«J'ai aimé la réaction de l'équipe. Mais il y a des choses que je n’ai pas aimées ce soir», a continué Geoff Ward, sans entrer dans le détail. Les trois buts zurichois ont été précédés d'erreurs de placement ou techniques, qui n'ont pas pardonné. L'analyse vidéo risque d'être terrible, même si le coach assure ne pas vouloir perdre trop de temps à parler de ce qui appartient désormais au passé. «Les deux premiers matches sont derrière nous. Ce qui me préoccupe, c’est de préparer le prochain. Les play-off, c’est long, c’est un match après l’autre. Tu joues, tu perds, tu ne peux pas changer le résultat, mais tu dois avancer. La réaction est plus importante que le résultat parfois. Alors, on doit réagir.»

Un peu de relâchement après Fribourg?

Et cette réaction, Geoff Ward a commencé à l’entrevoir ce jeudi, on l'a dit. «Nous savons que nous n’avons pas été bons dans le premier match. L’attente, c’était que nos leaders prennent les choses en main, qu’on vienne sur la glace ce soir en étant plus durs. Nous l’avons fait. Peut-être que certains gars étaient un peu satisfaits après la série contre Fribourg. Vous êtes menés 3-1 et vous la gagnez, alors oui, peut-être qu’on était un peu trop relâchés, je ne sais pas... C’est difficile à expliquer. Maintenant, on est menés 2-0, il faut relever ce défi. On est une bonne équipe de hockey, on doit trouver un chemin dans le match III pour jouer comme on l’a fait ce soir, sans nous pénaliser avec de mauvaises décisions.»

D'autant que face à Zurich, il n’y a pas de place pour l’à-peu-près. «On les connaît. On les a joués en saison régulière, en finale l’an dernier. Nous ne sommes pas intimidés. Mais ils sont solides et ils savent comment gagner. Ce n’est pas vraiment ce que tu fais qui importe, c’est ce que tu leur laisses. Ils savent capitaliser sur chaque erreur. Ils l’ont fait mardi, ils l’ont refait ce soir. On doit respecter cette qualité chez eux, être patients et faire en sorte de ne rien leur donner.»

Antti Suomela et le LHC ont durci le jeu face à Sven Andrighetto jeudi, mais cela n'a pas suffi pour freiner le cador des ZSC Lions. Photo: keystone-sda.ch

Enfin, difficile de ne pas évoquer la forme de Sven Andrighetto, une nouvelle fois décisif jeudi soir, lui qui a notamment égalisé à 2-2. «On aimerait le tenir en laisse, mais il y a d’autres bons joueurs. Il fait de très bons play-off, c’est clair. Il est dangereux. On a été plus physiques ce soir que mardi, et on doit continuer à jouer physique.»

Rendez-vous samedi, donc, pour une nouvelle réaction qui, cette fois, devra se lire aussi sur le tableau d’affichage. Le rêve de titre du LHC en dépend, afin de ne pas revenir ici à Zurich en étant mené 3-0, ce qui serait un scénario très peu enviable au coup d'envoi.