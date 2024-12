Ajoie vainqueur au bout du suspense

Photo: keystone-sda.ch

Ajoie - Lausanne 4-3 ap

Ajoie a retourné une situation délicate contre Lausanne. Alors que les Lions menaient 3-1 à quatre minutes de la fin du temps réglementaire, le HCA a marqué deux fois, d'abord par l'inévitable Pierre-Edouard Bellemare (57e, à 5 contre 4), puis par Philip-Michael Devos (60e) pour arracher une prolongation.

Au total, six des sept buts ont été marqués en supériorité numérique lors d'une soirée d'abord marquée par un long pugilat, au terme duquel Valentin Pilet (HCA) et Gavin Bayreuther (LHC) ont été priés de rejoindre les vestiaires (13e).

Les Lions vaudois peuvent regretter leur indiscipline. Car c'est bien une ultime pénalité écopée par Andrea Glauser qui a annulé une réussite de Tim Bozon en début de prolongation. Avant que Julius Honka, d'un tir placé sous la barre de Kevin Pasche, n'offre finalement deux précieux points à Ajoie au bout du suspense.

Berne - Fribourg 3-4 ap

4:56 Berne - Fribourg: Gottéron s'impose en prolongations

Fribourg a renversé la vapeur pour s'imposer 4-3 après prolongation à Berne. Menés 3-1, Julien Sprunger et ses coéquipiers n'ont pas abdiqué pour revenir de la capitale avec deux points.

Le capitaine des Dragons a signé un doublé rempli d'opportunisme dans le troisième tiers qui a permis aux Dragons de revenir à 3-3. Ryan Gunderson est ensuite sorti de sa tanière pour inscrire le but de la victoire, son premier de la saison.

Fribourg était pourtant privé de son top-scorer Marcus Sörensen, annoncé à nouveau blessé après avoir été laissé au repos et en tribunes mercredi à Langnau (défaite 4-1). Pat Emond avait en outre fait le choix de propulser son troisième gardien Loïc Galley devant le filet en raison des difficultés connues par Reto Berra et Bryan Rüegger.

Pour sa deuxième titularisation en National League, le jeune gardien qui évolue du côté de Thurgovie en Swiss League, a connu un début de match compliqué, laissant filer entre ses jambières un envoi presque anodin de Marco Lehmann après seulement 72 secondes de jeu (1-0). Il a ensuite accordé un rebond que Simon Moser a parfaitement exploité à la 15e minute (2-1), après l'égalisation de Jacob de la Rose (5e).

Il n'a pas non plus été aidé par le Suédois Linden Vey, auteur d'une perte de puck grossière dont les Bernois ont profité pour inscrire le 3-1 (48e Baumgartner). Mais son arrêt décisif devant le top-scorer des Ours Austin Czarnik juste avant la sirène finale aura été décisif.

Bienne - Kloten 5-0

4:03 Bienne - Kloten: Bienne l'emporte facilement à Kloten

Le HC Bienne, qui avait perdu 7 de ses 8 derniers matches et restait sur trois revers de rang, s'est remis en confiance en écrasant une équipe de Kloten pourtant en forme (5-0). Les Seelandais ont dû toutefois attendre le deuxième tiers-temps pour concrétiser une outrageuse domination dans leur patinoire.

L'étincelle est venue d'Anthony Greco, qui a trouvé le trou entre le poteau et le flanc gauche de Ludovic Waeber (24e). Le cerbère des Aviateurs n'a ensuite rien pu faire face à un envoi remarquable de Robin Grossmann en pleine lucarne. Ces deux réussites - les premières de la saison pour les deux hommes - ont eu pour effet de débloquer les Biennois, qui ont ajouté deux autres buts en l'espace de 29 secondes (Rajala à 5 contre 4 et Bachofner). Luca Christen a même corsé l'addition après le deuxième thé.

Langnau - Zoug 2-4

4:07 Langnau - Zoug: Zoug vainqueur en terres bernoises

Grâce à un excellent départ et à un but rapide de Martschini (2e), Zoug s'est vite trouvé en contrôle de la rencontre. Muggli (18e) puis Herzog (39e) ont donné une belle avance aux taureaux et, considérant également le goal de Bengtsson (57e), les Zougois n'ont pas été inquiétés par les buts de Pesonen (53e) et Rohrbach (59e).

Ambri - Davos 1-0

Ce match a eu beau être pauvre en buts, il fût cependant riche en couleur. Après la lourde sanction contre Wütrich pour un coup de crosse (5'+10'), c'est Davos qui s'est montré trop agressif lors du deuxième tiers, avec trois pénalités. Ne profitant pas de ces situations, Pestoni a tout de même inscrit le seul but de la rencontre pour Ambri (32e).

Lugano - Zurich 2-5

Zurich a profité du faux pas de Davos pour reprendre le commandement de la National League. Malgré un premier tiers dominé 2-1 par les locaux (buts d'Alatalo et Canonica pour Lugano, Sigrist pour Zurich), les Alémaniques ont passé la deuxième en période médiane, avec des réussites de Riedi, Weber puis, à nouveau, Sigrist. Finalement, Baechler a enfoncé le clou dans la cage vide.