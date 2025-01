1/6 L'Allemand Uwe Krupp est depuis deux semaines l'entraîneur du HC Lugano. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Le derby entre Lugano et Ambri décide de l'humeur des gens au Tessin, disent toujours les gens qui aiment le hockey. Cette fois-ci, le duel entre les Bianconeri et les Biancoblu ne gâchera pas leur dimanche, puisqu'il aura lieu ce mardi soir. Pour un homme dans la Gottardo Arena, ce sera une première: l'entraîneur de Lugano Uwe Krupp.

L'Allemand a pris les rênes du club du sud du Tessin il y a deux semaines et ses débuts sont réussis! Le bilan du technicien de 59 ans: Quatre victoires en cinq matches. Davos, Genève, Kloten et les Lakers sont tombés. Seul Zurich est resté debout.

Après la victoire 6-2 à Rapperswil-Jona, la présidente du club Vicky Mantegazza a retrouvé le sourire en félicitant son nouveau coach. Et Uwe Krupp lui-même est heureux et satisfait. «Nos deux dernières performances m'ont plu. Défensivement, nous avons bien joué». Outre la solide performance défensive, l'entraîneur souligne également que son équipe a toujours imprimé le rythme du match et a joué avec courage.

«Je connais la mère de tous les derbys»

Avec cinq matches en dix jours, il ne reste plus beaucoup de temps pour des entraînements intensifs et prolongés. Le bilan positif le réjouit-il d'autant plus? «Ce qui me réjouit le plus, c'est la manière de jouer de l'équipe». Parfois, on joue mal et on gagne quand même. «J'aime le fait que certaines choses que nous avons modifiées dans la défense fonctionnent». Uwe Krupp ne souhaite pas entrer dans les détails, pas plus qu'il ne veut parler du passé de Lugano. Juste ceci: «Tout le monde souffre en cas d'échec».

Mais lors d'une défaite dans un derby, encore un peu plus. L'ancien entraîneur de la Mannschaft sait-il quelle épreuve l'attend ce mardi? «On ne m'a pas encore beaucoup parlé de ce duel», dit Uwe Krupp, «mais dans les derbys, il y a toujours du cœur». Le géant de 1,98 m n'est a priori pas impressionné. «Après tout, je connais la mère de tous les derbys». L'ex-entraîneur de Cologne fait ici référence à l'affiche entre Cologne et Düsseldorf. Les connaisseurs de la DEL doutent toutefois que ce duel suscite les mêmes émotions brûlantes que celui du Tessin. Uwe Krupp s'en rendra compte au plus tard mardi soir après le match à la Gottardo Arena...