La vie d'une femme de joueur Voici comment Taylor Húska divertit ses followers

De plus en plus de partenaires de hockeyeurs dévoilent leur vie sur les médias sociaux. Taylor Húska, la copine du gardien de Lugano Adam Húska, a d'abord posté des vidéos pour s'amuser. Quelques mois plus tard, elle gagne de l'argent en tant qu'influenceuse.