Austin Czarnik est arrivé à Berne l'été dernier et s'est montré largement convaincant depuis. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus 1/12

Stephan Roth

En voyant passer son coéquipier Marc Marchon, Austin Czarnik s'exclame en riant: «Va te couper les cheveux!» Rencontrer l'Américain de 31 ans, c'est rencontrer un homme qui a souvent le sourire au coin des lèvres et qui respire la joie de vivre. Pourtant, la nouvelle star du CP Berne a dû faire face à de nombreux moments tristes et dramatiques dans sa vie.

En se levant mercredi dernier, il a lui aussi vu les images de Columbus et comment les Blue Jackets, lors du match de NHL contre Florida ont rendu hommage à leur ex-joueur Johnny Gaudreau, tragiquement décédé en août à l'âge de 31 ans après un accident de voiture. Après le premier engagement, la place sur l'aile gauche est restée vide pendant 13 secondes en l'honneur de «Johnny Hockey», qui portait le numéro 13. «C'était un bel hommage», a déclaré Austin Czarnik, qui avait joué avec Johnny Gaudreau chez les Calgary Flames. «C'était une belle personne. Il faisait toujours des blagues. Nous avons prié pour sa famille. Je sais que ce n'est pas facile. Surtout pour sa femme Meredith, qui est enceinte, et pour ses enfants».

Johnny Gaudreau n'est pas le seul ancien coéquipier dont le décès a bouleversé Austin Czarnik. En 2020, l'attaquant d'Edmonton Colby Cave a succombé aux suites d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 25 ans. Un an plus tard, l'ex-professionnel Jimmy Hayes, avec lequel l'attaquant du CP berne avait joué chez les Bruins de Boston, est décédé à 31 ans. L'Américain, qui était dépendant aux analgésiques, a été victime d'une overdose de fentanyl et de cocaïne.

«Colby était mon colocataire lors de ma première année professionnelle à Providence. C'était déchirant. Pour la famille et sa femme Emily», dévoile Austin Czarnik. «Colby était l'un des gars les plus gentils que j'ai jamais vus. Il faisait toujours la cuisine pour nous. Et Jimmy était une crème C'était un boute-en-train. C'est malheureux ce qui s'est passé, mais leurs enfants vivent avec leurs noms. Ils grandiront en sachant à quel point leurs pères étaient spéciaux».

«Pourquoi, pourquoi et pourquoi?»

Austin Czarnik et sa famille ont également dû faire face à des coups du sort. Il y a un peu plus de trois ans, sa belle-mère est décédée d'un cancer en l'espace de trois semaines. «C'était l'une des personnes les plus drôles que je connaisse. Nous nous entendions très bien. J'étais comme le fils qu'elle n'a jamais eu. On se demande: pourquoi, pourquoi et pourquoi? Certaines des meilleures personnes partent tôt. Mais ensuite, on se dit: 'Hey, ils sont dans un meilleur endroit'.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour surmonter les moments difficiles, sa foi l'a aidé, explique ce fils de pasteur de Detroit. Et celle-ci a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises. «Les membres de ma famille proche devraient tous être mort», a déclaré Austin Czarnik il y a quelques années.

Son frère Michael a survécu, bien qu'on ne lui ait prédit qu'une chance de survie de 10% à cause d'une maladie sanguine rare à la naissance.

Son père, Mike, a été impliqué dans un grave accident de voiture alors qu'Austin avait 14 ans. Il s'est fracturé le cou, entre autres complications, et est resté cloué dans un fauteuil roulant pendant environ un an. On lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais travailler. Depuis, il s'en est remis et travaille à nouveau comme électrotechnicien chez General Motors, en plus de sa fonction de prêtre.

Sa mère Rhonda, qui prêche également au sein dles Harvest International Ministries, a souffert de convulsions pendant trois ans, certains jours elle en a été saisie jusqu'à 70 fois. «Elle était mortellement malade. Nous pensions que nous allions la perdr»», raconte le père d'Austin Czarnik à «The Athletic». La cause de ce mal a été identifiée comme étant une moisissure noire à l'école d'Austin, où elle travaillait bénévolement. C'est probablement aussi la raison pour laquelle Austin Czarnik et plusieurs de ses camarades de classe ont développé de l'asthme.

Sa fille Colette a souffert de la situation

Aujourd'hui encore, l'attaquant du CP berne doit prendre des médicaments et utiliser un inhalateur. «Parfois, quand je patine, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Il m'aide alors beaucoup», raconte Austin Czarnik, qui ajoute en riant: «Quand je n'avais pas encore d'inhalateur, je buvais du chocolat chaud».

Sa carrière de hockeyeur ne s'est pas non plus déroulée sans obstacles. Parce qu'il était trop petit, il a toujours été repoussé par les équipes juniors locales. «J'étais à deux doigts d'arrêter le hockey, mais je me suis accroché. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui».

À l'âge de 16 ans, le petit attaquant a fait un bond en avant. Il a fait le saut dans le programme américain de l'équipe nationale des moins de 18 ans, avec laquelle il est devenu champion du monde en 2010. Plus tard, il s'est fait une place dans la NHL, où il a disputé 206 matches en tant que joueur non drafté pour Boston, Calgary, les New York Islanders, Seattle et Detroit, ce dont peu de ces grands garçons qu'on lui préférait auparavant peuvent se targuer.

Il n'a cependant jamais pu s'assurer une place durable, étant constamment envoyé en AHL. La saison dernière, il a ainsi fait la navette entre Detroit, où il vivait avec sa femme Rachel, sa fille Colette (3 ans) et son bébé Cohen (16 mois), et Grand Rapids. «J'ai parcouru en tout 18'000 miles en voiture». Chaque fois qu'il faisait ses adieux, sa fille, qui souffrait énormément de la situation, pleurait. C'est ainsi qu'il a décidé de s'installer en Suisse cet été. «Depuis que nous avons déménagé ici, Colette n'a pas pleuré une seule fois. Je constate une grande différence dans sa vie. Je veux qu'elle sente la stabilité. La famille est la chose la plus importante».

Austin Czarnik n'a signé à Berne que pour un an. Si cela ne tenait qu'à lui, il resterait volontiers plus longtemps. Le meneur de jeu de 1,74 m, qui a comptabilisé 20 points lors des 15 premiers matches, se fait en tout cas une magnifique publiciité jusqu'à présent.