HC Ajoie: Les cinq questions majeures avant la saison

Jerry Turkulainen est attendu au tournant. Photo: Pius Koller

À ce niveau, on pourrait presque parler de révolution. Les Finlandais ont débarqué cet été en Ajoie pour aider le HCA à franchir une étape. Habitué à accueillir des Québécois dans son vestiaire, comment le club jurassien va-t-il vivre ce changement de mentalité initié, notamment, par la présence sur le banc de Petteri Nummelin et dans la relève de Juha-Pekka Hytönen? C'est l'une des questions principales avant le premier match de la saison, ce mardi à Fribourg.

1 Jerry Turkulainen et Oula Palve seront-ils à la hauteur?

Ce sont les 1er et 2e meilleurs compteurs du championnat finlandais la saison dernière qui ont débarqué dans le Jura cet été. Rien que ça. Avec plus d'un point par match dans le pays nordique, les deux Finlandais sont attendus de pied ferme au HC Ajoie. Attention toutefois à la fameuse première saison en Suisse, qui n'a pas forcément souri à tous les étrangers qui ont débarqué en National League. L'acclimatation de Turkulainen sera à observer, lui quitte son pays pour la toute première fois dans sa carrière. Quant à Palve, sa préparation a été gênée par une blessure au dos.

2 Julius Nättinen peut-il jouer une saison complète?

Depuis ses débuts dans le hockey professionnel, l'attaquant finlandais n'a joué qu'une seule saison au complet. Ça tombe bien pour Ajoie, c'était la dernière, lorsque Julius Nättinen a joué les 60 rencontres de saison régulière avec HIFK. Mais autrement, le joueur de 27 ans a toujours manqué quelques matches à cause de blessures. En forme, celui qui a été drafté par les Ducks en 2015 a inscrit 43 points la saison dernière.

3 Christian Wohlwend va-t-il poursuivre l'aventure?

Ce sera sans doute le dossier le plus chaud sur la table de Julien Vauclair, le directeur sportif jurassien, cette année. Que faire de l'entraîneur, Christian Wohlwend, dont le contrat arrive à échéance à la fin de la saison? Cela va sans doute beaucoup dépendre des premiers matches du HCA. Si au bout de 10 journées, le club jurassien est à nouveau largué et est certain de terminer lanterne rouge, l'avenir du coach grison sera rediscuté. Et si l'espoir de finir à une incroyable 12e place persiste longtemps durant la saison, nul doute que Christian Wohlwend restera entraîneur (s'il en a envie) la saison prochaine dans le Jura.

4 Quel jeune joueur suisse va exploser?

Le Jura va-t-il devenir le nouvel eldorado des jeunes joueurs suisses qui souhaitent obtenir du temps de jeu en National League et évoluer? C'est en tout cas ce qui est arrivé à Kyen Sopa l'année dernière, qui a inscrit 14 points en 33 matches avec le HCA. Va-t-il succéder à lui-même comme meilleur jeune joueur du HCA? Ou des Louis Robin, Emils Veckaktins ou autre Arno Nussbaumer vont-ils faire leur place? En tout cas, il y a de la place en Ajoie.

5 Ajoie peut-il éviter la dernière place?

S'il y a bien une année depuis son retour en National League où le HCA peut éviter la place de lanterne rouge, c'est celle-ci. L'équipe jurassienne a sans aucun doute le meilleur effectif depuis 2021. Mais ça ne veut pas dire que la 14e place n'est pas pour les Jurassiens. Les autres clubs de l'élite se sont aussi renforcés depuis. La tendance, juste avant la reprise, veut que cette place de dernier de la classe se jouera entre les Ajoulots et Kloten.

La question qu’on ne se pose pas (encore)

Le HC Ajoie peut-il croire à la 12e place jusqu'au terme de la saison?